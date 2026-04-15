Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'nin İsrail hapishanesinde işkencelere maruz kaldığı belirtildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 04:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi'nin, İsrail hapishanesinde "acımasız işkencelere maruz kaldığı" öne sürüldü.

Mervan Bergusi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması için kurulan halk kampanyası heyeti, Bergusi'nin tutuklanmasının 24. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Bergusi'nin İsrail'deki Ramon Hapishanesi'nde "acımasız işkencelere maruz kaldığı" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bergusi, 12 Nisan Pazar günü avukatı tarafından ziyaret edildi. Bergusi, son haftalarda acımasız fiziki saldırılara maruz kaldığını avukatına iletti. İsrail güçleri, 24 ve 25 Mart tarihlerinden sonra 8 Nisan'da da Bergusi'ye çeşitli araçlarla acımasızca saldırdı. Bergusi'nin vücudu bu saldırılar sonucu çok sayıda yara aldı. Kan kaybetmesine rağmen Bergusi tıbbi müdahaleden mahrum bırakıldı."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı Ekim 2023'ten beri Bergusi'nin sistematik işkencelere maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarının hem Bergusi hem de İsrail hapishanelerindeki diğer Filistinli esirleri kurtarmak için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Bergusi'nin siyasi mücadelesi ve tutuklanması

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de dünyaya gelen Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketine katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu süre zarfında İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te "idari tutuklu" olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı. Bergusi, İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Şeria'ya geri döndü.

Bergusi, 1996'da Ramallah ve El-Bire bölgesinden Fetih Hareketi adına Filistin Yasama Konseyine seçildi. Bergusi, Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek hareketin genel sekreteri oldu.

Ramallah'taki evinde 15 Nisan 2002'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı. Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin küresel risk iştahıyla 74 bin doların üzerine çıktı Bitcoin küresel risk iştahıyla 74 bin doların üzerine çıktı
İsrail’in sakladığı bilanço ortaya çıktı İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı İsrail'in sakladığı bilanço ortaya çıktı! İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı
Marmara Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde deprem Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
“Süper Lig’e çıkacak“ denen 61 yıllık efsane küme düştü "Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsane küme düştü
Bybit’in regülasyonlarla başı dertte Bybit’in regülasyonlarla başı dertte
Gaziantep FK’de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı

06:42
Gerilim tavan yaptı Meloni’den Trump’ı küplere bindirecek nükleer cevap
Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap
04:23
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 06:49:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.