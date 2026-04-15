Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı

15.04.2026 08:10
İran’ın, savaş sırasında Çin’den aldığı casus uyduyla ABD’nin Orta Doğu’daki üslerini izlediği iddia edildi. Sızdırılan belgelere göre uydu, saldırılar öncesi hedef belirleme ve sonrası hasar tespiti için kullanıldı. Uzmanlar, bu gelişmenin İran’a sahada önemli avantaj sağladığını belirtirken, savaşta ilk kez bu düzeyde dış kaynaklı uydu kapasitesinin kullanıldığına dikkat çekildi.

İran’ın, son savaş sırasında ABD’nin Orta Doğu’daki askeri üslerini izlemek için Çin’den gizlice bir casus uydu temin ettiği iddia edildi. Financial Times’ın sızdırılan askeri belgelere dayandırdığı haberi, bölgede yeni bir istihbarat gerilimine işaret etti.

ABD ÜSLERİ TEK TEK TAKİP EDİLDİ

Habere göre İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Cibuti, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD askeri üsleri ile kritik altyapı noktalarını uydu üzerinden izledi.

“TEE-01B” adı verilen uyduyun, 2024 yılı sonunda Çin’den fırlatıldıktan sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) hava-uzay birimi tarafından devralındığı belirtildi.

SALDIRILAR ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜ ALINDI

Sızdırılan belgelerde yer alan zaman damgalı koordinat listeleri, uydu görüntüleri ve yörünge analizlerinin, İranlı komutanlar tarafından aktif şekilde kullanıldığı ifade edildi. Görüntülerin, Mart ayında gerçekleştirilen drone ve füze saldırılarından önce ve sonra çekildiği kaydedildi.

“ASKERİ AMAÇLA KULLANILIYOR”

Sciences Po Üniversitesi’nden İran uzmanı Nicole Grajewski, uyduyun sivil değil askeri amaçla kullanıldığına dikkat çekerek, “Bu uydu açıkça askeri amaçlar için kullanılıyor. İran’ın sivil uzay programı değil, Devrim Muhafızları tarafından işletiliyor” dedi.

Grajewski ayrıca, bu teknolojinin İran’a savaş sırasında kritik avantaj sağladığını belirterek, “Bu kapasite İran’ın hedefleri önceden belirlemesine ve saldırıların etkisini kontrol etmesine olanak tanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGEDE GERİLİMİ ARTIRACAK GELİŞME

Söz konusu iddia, İran’ın askeri kapasitesini dış destekle güçlendirdiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, ABD ile İran arasındaki gerilimin farklı bir boyuta taşınabileceği yorumlarına neden oldu.

Bitcoin küresel risk iştahıyla 74 bin doların üzerine çıktı Bitcoin küresel risk iştahıyla 74 bin doların üzerine çıktı
İsrail’in sakladığı bilanço ortaya çıktı İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı İsrail'in sakladığı bilanço ortaya çıktı! İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı
Marmara Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde deprem Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
“Süper Lig’e çıkacak“ denen 61 yıllık efsane küme düştü "Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsane küme düştü
Bybit’in regülasyonlarla başı dertte Bybit’in regülasyonlarla başı dertte
Gaziantep FK’de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı
Esra Erol’da şok anlar Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti Esra Erol’da şok anlar! Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti

08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
07:39
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
06:42
Gerilim tavan yaptı Meloni’den Trump’ı küplere bindirecek nükleer cevap
Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap
04:56
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
04:23
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
00:53
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
