ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılar için Kongre onayı almasını şart koşan yasa tasarısını reddetti.

15.04.2026 22:23
TRUMP'IN KONGRE'DEN ONAY ALMASINA GEREK KALMADI

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlar için Kongre’den onay almasını zorunlu kılan yasa tasarısını 47’ye karşı 52 oyla reddetti. Oylamada büyük oranda parti hatları korunurken, Cumhuriyetçiler Başkan’ın askeri yetkilerinin kısıtlanmasına karşı çıktı.

İRAN'A SALDIRILARDA ÖNÜNDEKİ YASAL ENGELLER KALKTI

Tasarının reddedilmesiyle birlikte, Trump yönetiminin bölgedeki askeri stratejisini mevcut haliyle sürdürmesinin önündeki yasal engellerden biri kalkmış oldu.

Siyasi çevrelerde geniş yankı uyandıran kararda, Demokratların büyük çoğunluğu askeri adımların anayasal denetime tabi olması gerektiğini savundu. Buna karşın Cumhuriyetçi kanat, İran’dan gelen tehditlere karşı hızlı ve kararlı hareket etme gücünün korunması gerektiğini vurguladı. Bu sonuç, Beyaz Saray’ın Orta Doğu politikalarında elini güçlendirirken, Kongre içindeki "savaş yetkisi" tartışmalarının devam edeceğini gösteriyor.

