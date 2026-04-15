Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış

Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
15.04.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan 8. sınıf öğrencisinin WhatsApp profil fotoğrafının 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 20 öğrenci yaralandı.

PROFİL FOTOĞRAFI, 6 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN FOTOĞRAFI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının kendisi değil de 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu anlaşıldı. Elliot Rodger, Mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.

Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan hayatını kaybeden ve otopsi işlemleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri devam eden 9 kişinin kimlikleri belirlendi. Saldırıda hayatını kaybeden 1 eğitimci ile 8 öğrencinin isimleri şöyle:

“Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.”

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği 9 kişinin ise tedavilerine ise 5 farklı hastanede devam edildiği bildirildi. Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şakir Keser Şakir Keser:
    Sanırım ailede sorun var yada çok çocuğun durumu görmezden gelinmiş 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 00:13:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.