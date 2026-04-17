Emlak Katılım, Papara\'yı satın aldı

17.04.2026 00:03
TMSF'nin satışa çıkardığı PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara Menkul Değerler A.Ş.’nin ihale süreci sona erdi. İhaleyi kazanan Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., şirketin tüm paylarını devraldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Papara'nın yeni sahibi belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayımlanan kararla aracı kurumun ortaklık yapısındaki değişikliğe resmen onay verildi.

SPK'dan yapılan açıklamada, ihaleyi Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kazandığı belirtildi. Devir işlemi öncesinde PPR Holding A.Ş.’ye ait olan 220 milyon 384 bin TL tutarındaki payların tamamı (%100), Emlak Katılım Bankası'na devredildi.

Kurumun toplam sermaye tutarı olan 220 milyon 384 bin TL sabit kaldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası kurumun tek pay sahibi oldu.

Advertisement
