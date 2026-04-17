Emlak Katılım, Papara\'yı satın aldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Papara'nın yeni sahibi belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayımlanan kararla aracı kurumun ortaklık yapısındaki değişikliğe resmen onay verildi.

PAPARA'NIN YENİ SAHİBİ EMLAK KATILIM

SPK'dan yapılan açıklamada, ihaleyi Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kazandığı belirtildi. Devir işlemi öncesinde PPR Holding A.Ş.’ye ait olan 220 milyon 384 bin TL tutarındaki payların tamamı (%100), Emlak Katılım Bankası'na devredildi.

Kurumun toplam sermaye tutarı olan 220 milyon 384 bin TL sabit kaldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası kurumun tek pay sahibi oldu.