Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

16.04.2026 21:31
Irak'ın Kerkük şehrinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, vali olarak seçildi. Ağa'nın vali olmasıyla Kerkük'ün yönetimi 100 yıl sonra Türkmenlere geçti.

Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi.

KERKÜK'TE YÖNETİM TÜRKMENLERE GEÇTİ

Kerkük Vilayet Meclisi’nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edilirken, meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa’yı seçti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.

MUHAMMED SEMAN AĞA KİMDİR?

Muhammed Seman Ağa (veya yaygın bilinen adıyla Hasan Turan), Irak Türkmenlerinin siyasi haklarını savunan en üst çatı kuruluş olan Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) mevcut başkanıdır. 1962 Kerkük doğumlu olan Turan, aslen bir ziraat mühendisi olup uzun yıllardır Irak siyasetinde Türkmen toplumunu temsil etmektedir.

2021 yılında Erşat Salihi’den görevi devralan Turan, Kerkük İl Meclis Başkanlığı ve Irak Parlamentosu milletvekilliği gibi kritik görevlerde bulunmuştur. Liderliği döneminde özellikle Irak’taki Türkmen varlığının korunması, anayasal hakların temini ve Kerkük’ün statüsü gibi milli meselelerde Ankara ile eşgüdümlü, dengeci ve kararlı bir politika izlemesiyle tanınmaktadır.

Gazi Üniversitesi mezunu olan Muhammed Seman Ağa, nisan 2025'te üstlendiği genel başkanlık görevinden sonra, 2026 yılı itibarıyla Kerkük Valisi seçilerek tarihi bir başarıya imza atmıştır. Uzun yıllar ITC sözcülüğü ve Kerkük il sorumluluğu gibi kritik görevlerde bulunan Ağa, Kerkük'te yaklaşık bir asır sonra yönetimin tekrar bir Türkmen'e geçmesini sağlayarak Türkmen siyasi tarihindeki en etkili isimlerden biri haline gelmiştir.

Kaynak: AA

