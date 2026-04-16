Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

16.04.2026 23:48  Güncelleme: 23:49
Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 11 yaşındaki Kerem Erdem Güngör yaşamını yitirdi. Kerem'in halası, olayın şokunu üstlerinden atamadıklarını ve yeğeninin ön sırada oturduğu için hedef alındığını ifade etti.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda ölen Kerem Erdem Güngör'ün ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Hala Saniye Güngör, olayın bir kabus olduğunu ve yeğeninin de saldırı sırasında ön sırada oturduğu için kurşunların hedefi olduğunu ifade etti.

"KEREM MELEK GİBİ BİR ÖĞRENCİYDİ"

Yeğeni Kerem'in arkasında oturan arkadaşlarının camdan atlayarak saldırıdan kurtulduğunu anlatan Saniye Güngör şunları söyledi: "Kabus gibi bir gün yaşadık. Şu anda cenazemiz var. Hala inanamıyoruz, bir kabusmuş da uyanalım istiyoruz. Kerem 5'inci sınıf öğrencisiydi. Nur yüzlü melek gibi bir öğrenciydi. Bizim geleceğimiz çocuklarımıza emanet edilmiş. Çocuklarımızı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz.

"DÜNYAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI"

Önlem almak sadece bir dönemle olacak bir şey değil. Bu bir iki günlük mesele değil, geçmişi olan bir iş. Burada ailelere ve öğretmenlere çok büyük bir görev düşüyor. Okul çocukların ikinci evi. Bizim çocuklarımızı güvendiğimiz tek yer. Olayı çalışırken öğrendik. Kerem'i bulamayınca hastanelere ve okula koştuk. Benim çalıştığım kuruma gelmiş. Ben Kerem'in ameliyatta olduğunu duyunca dünyamız başımıza yıkıldı.

"YAVRUM ÖNDE OTURDUĞU İÇİN KURTULAMADI"

Biz nasıl ki bir AVM'ye cihazdan geçmeden giremiyorsak okullara da kimse elini kolunu sallayarak girmesin. Hastaneye geldiğinde de durumu çok kötüymüş yavrumun. Yavrum ön sıralarda oturuyormuş. Arkadaşımın kızı o sınıftaydı. Yeğenime kurşun isabet etmiş ve karaciğeri ile kalbine hasar vermiş. Arkadaşımın kızı da şarjör değiştirdiği sırada pencereden atlayarak kurtulmuş. Yavrum önde oturduğu için kurtulamadı. Yeğenim saldırganın 2'inci girdiği sınıftaymış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

