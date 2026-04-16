14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

16.04.2026 07:20
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin WhatsApp profil fotoğrafında, 2014 yılında ABD’de 6 kişiyi öldüren ve ardından intihar eden "incel" Elliot Rodger’a yer verdiği ortaya çıktı.

Salı günü Şanlıurfa’da bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenledi. Türkiye’yi sarsan saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.

BABASINA AİT SİLAHLARLA OKULU BASTI

1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına koyarak öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu’na giden Mersinli, öğrenci ve öğretmenlere hedef gözetmeksizin ateş açtı. Saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 8 öğrenci yaşamını yitirdi, 17 öğrenci yaralandı. Saldırgan, olayda kullandığı silahla intihar etti.

WHATSAPP PROFİLİNDEKİ DETAY ŞOKE ETTİ

Saldırının ardından ortaya çıkan detay kamuoyunda infial yarattı. 2008 doğumlu Mersinli’nin WhatsApp profil fotoğrafında, 2014 yılında ABD’de düzenlediği saldırıda 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger’ın yer aldığı belirlendi. Rodger, 23 Mayıs 2014’te Kaliforniya’nın Isla Vista kentinde gerçekleştirdiği saldırının ardından intihar etmişti.

POLİSTEN RESMİ AÇIKLAMA

Türk Polis Teşkilatı, olayla ilgili yaptığı açıklamada soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti. Açıklamada, saldırganın WhatsApp profilinde Elliot Rodger’a atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiği ifade edildi. Saldırganın babası U.M.’nin 15 Nisan 2026’da gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Evde ve araca yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller incelemeye alındı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığı, kamera kayıtları dahil tüm delillerin titizlikle değerlendirildiği aktarıldı. İlk bulgulara göre saldırının terör bağlantısının bulunmadığı ve bireysel bir saldırı olduğu değerlendirildiği vurgulandı. Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi istendi.

SALDIRGANIN ESKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan saldırgan İsa Aras Mersinli’nin olaydan haftalar önce sınıfta kaydedilen görüntüleri de gündeme geldi. Görüntülerdeki sıra dışı hareketler dikkat çekerken, uzmanlar bu davranışların özel bir duruma işaret edebileceğini belirtti. Uzmanlar ayrıca, saldırganın neden özel gereksinim gerektiren sınıflarda eğitim almadığının da soruşturulması gerektiğini ifade etti.

'İNCEL' AKIMI NEDİR?

"Incel" terimi, İngilizce’de "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekârlık" ifadesinden türemiş olup, genellikle kadınlara ve topluma karşı düşmanlık besleyen, şiddeti teşvik eden kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

"İnceller" kendilerini genellikle "çirkin", "yoksul" ya da başka olumsuz özelliklere sahip oldukları için romantik ilişkilerden mahrum kaldıklarına inanan bir grup olarak tanımlıyorlar.

Bu durumun, kadınların onlara asla ilgi göstermeyeceği düşüncesiyle birleşmesi, kadınlara karşı besledikleri düşmanlık, nefret söylemi ve şiddeti körüklüyor. Son yıllarda bu öfke cinayetlere kadar varan bir noktaya ulaşmış durumda.

İncellerin savunduğu "hipergami" teorisine göre, kadınlar yalnızca "yakışıklı", "zengin" ve "statü sahibi" erkeklerle ilişki yaşar. Bu inanç, incel gruplarının kadınlara ve toplumun belirli kesimlerine yönelik öfkelerini meşrulaştırmak için kullandıkları bir temel haline gelmiş durumda.

    Yorumlar (5)

  • Sabri Isık Sabri Isık:
    Bir polisin evinde silah cephaneliği olursa olacağı bu olur bir polisin evinde 5 silahın ne işi var önce bunun sorgulanması gerek 33 2 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam Bi Acayip Adam:
    ateşin bol olsun 22 0 Yanıtla
    Abdurrahman Genzileli Abdurrahman Genzileli:
    Bol olacak zaten. Ayet diyor ki bir masumu öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibi ceza alır. 8 0
  • Abdurrahman Genzileli Abdurrahman Genzileli:
    Kasten öldürenler yaşına statüsüne bakılmaksızın idam edilmeli. 7 0 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Anne babası olğum bu katilin ne işi var profilinde demesse öyle olur.çocuğum okusun zengin olsun iyi bir geleceği olsun diyorlar hiç iyi bir insan olsun Allah'tan korksun diyen yok.herkes okutma derdinde ev araba iyi bir gelecek bırakma peşinde.herşeyi hazır bırakırsan bu çocuk neyapacak hiç bir hedefi kalmamış herşey hazır nasılsa 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
