Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede

Haberin Videosunu İzleyin
15.04.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ta da meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri, aileleri tarafından hastane morgu önünde bekleniyor.

Türkiye, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okul saldırısından 1 gün sonra bu kez Kahramanmaraş'tan gelen benzer bir haberle sarsıldı.

BABASININ SİLAHLARIYLA OKULU BASIP DEHŞET SAÇTI

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu, 8. sınıf öğrencisi İ.A.M. tarafından basıldı. Saldırgan, emekli emniyet görevlisi olan babasının silahlarını alarak iki sınıfta rastgele ateş açtı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 13 kişi yaralandı.

AİLELER MORG ÖNÜNDE BEKLİYOR

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi. Cumhuriyet Savcıları tarafından cenazelerde incelemeler devam ederken, ölenlerin yakınlarının da morg önündeki acı bekleyişi sürüyor.

4 BAKANDAN YARALILARA ZİYARET

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Bakanlar ziyaret sırasında doktorlardan yaralılar hakkında bilgi aldı.

"CAN HAVLİYLE PENCEREDEN ATLADIM"

Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç., saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı. F.İ.Ç., "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamının ardından kentte açıklamada bulunan İçişleri Bakanı "Bu olay bireysel bir hadise, terör değil." diyerek bölgedeki okullarda eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA/ İHA

Kahramanmaraş, Saldırı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Eyvah eyvah ne büyük acıdır evlat acısı, Allah sabırlar versin Allah yardımcınız olsun :( 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor Anadolu’nun en stratejik noktalarından 17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor! Anadolu'nun en stratejik noktalarından
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Gökten servet yağdı: Pencereden aşağı milyonları savurdu Gökten servet yağdı: Pencereden aşağı milyonları savurdu
Cengiz Ünder’in nişan töreninde renkli anlar Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü Cengiz Ünder'in nişan töreninde renkli anlar! Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak verilen izni yenilemeyecek ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak verilen izni yenilemeyecek
İsrail’in Gazze Şeridi’ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti
TFF ve MHK’ya savaş açan Burak Yılmaz, 4 ayrı ihlalden PFDK’ya sevk edildi TFF ve MHK'ya savaş açan Burak Yılmaz, 4 ayrı ihlalden PFDK'ya sevk edildi
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde

19:53
Şanlıurfa'da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
19:15
19:15
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
18:25
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
17:35
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
17:35
16:40
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:40
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 20:01:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.