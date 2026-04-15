Kahramanmaraş\'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede

Türkiye, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okul saldırısından 1 gün sonra bu kez Kahramanmaraş'tan gelen benzer bir haberle sarsıldı.

BABASININ SİLAHLARIYLA OKULU BASIP DEHŞET SAÇTI

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu, 8. sınıf öğrencisi İ.A.M. tarafından basıldı. Saldırgan, emekli emniyet görevlisi olan babasının silahlarını alarak iki sınıfta rastgele ateş açtı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 13 kişi yaralandı.

AİLELER MORG ÖNÜNDE BEKLİYOR

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi. Cumhuriyet Savcıları tarafından cenazelerde incelemeler devam ederken, ölenlerin yakınlarının da morg önündeki acı bekleyişi sürüyor.

4 BAKANDAN YARALILARA ZİYARET

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Bakanlar ziyaret sırasında doktorlardan yaralılar hakkında bilgi aldı.

"CAN HAVLİYLE PENCEREDEN ATLADIM"

Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç., saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı. F.İ.Ç., "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamının ardından kentte açıklamada bulunan İçişleri Bakanı "Bu olay bireysel bir hadise, terör değil." diyerek bölgedeki okullarda eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA/ İHA