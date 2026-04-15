Sosyal medya üzerinden korkunç paylaşımlar

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğdu. Saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar ise adeta kan dondurdu.

SALDIRGANLAR ÖVÜLDÜ, YENİ SALDIRILAR İÇİN TARİH VE KONUM VERİLDİ

Daha önce Ahmet Menguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle Türkiye’nin gündemine gelen "C31 K" isimli Telegram grubunda okul saldırıların ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapıldı. Yaklaşık 100 bin üyesi olan grupta saldırganların övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü.

SALDIRILAR İÇİN FİYAT TARİFESİ PAYLAŞILDI

Grupta yer alan kullanıcılardan birinin, "Yarına bir sürü müşteri çıktı. Okullara saldırılar düzenleyeceğiz" mesajı dikkat çekerken, bir başka kullanıcı ise, "İşler açıldı. Her türlü okul basılır" ifadesi dikkat çekti. Grupta saldırılar için fiyat tarifesi paylaşıldığı da görüldü.

SİBER ŞUBE HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada infiale neden olan mesajlar üzerine emniyet güçleri de harekete geçti. Paylaşımlarla ilgili Siber Şube ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.