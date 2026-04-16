İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı

İstanbul\'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
16.04.2026 20:26
İstanbul\'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğunun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan Onur Çelik'in hastanedeki tedavisi sona erdi. Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Onur Çelik tutuklandı.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Onur Çelik'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

TUTUKLANDI

Şüpheli Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Çelik, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Terörist Ahmet İmrak'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

13 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 13 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika
