Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
16.04.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen eski polis Gökhan Errtok'un ardından bir tutuklama kararı daha geldi. Antalya’da gözaltına alınan olay zamanı da İl Özel İdaresi’nde görevli olan Erdoğan Elaldı, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olduğu belirtilen Elaldı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Tunceli’de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Meslekten ihraç edilen Eski polis memuru Gökhan Ertok’un ardından, olay tarihinde İl Özel İdaresi’nde görevli olan Erdoğan Elaldı da Antalya’da gözaltına alındı.

GÜLİSTAN İLE EN SON TEMAS EDEN KİŞİ

Gülistan Doku ile son temas kuran kişi olduğu belirlenen Elaldı, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TUNCAY SONEL, VERİLERİN SİLİNMESİNİ EMRETTİ"

Öte yandan Gökhan Ertok'un savcılıktaki ifadesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre Ertok, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdü. Ertok ayrıca, Tuncay Sonel'in Gülistan'ın WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Gülistan Doku

Ertok, SIM kartta herhangi bir veriyi silmediğini belirterek suçlamaları reddetti. Tunceli Adliyesi'nde bulunan Erdoğan Elaldı, Süleyman Önal ve Savaş Gültürk'ün ifade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 21:15:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.