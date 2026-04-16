Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş - Son Dakika
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
16.04.2026 20:27
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ortaokulda silahla 9 kişiyi öldüren, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, Osmaniy2'de sessiz sedasız toparağa verildi. Mersinli'nin cenazesinin ifadesinin ardından serbest bırakılan annesinin teslim aldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırının faili 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen defin işleminin, kamuoyuna duyurulmadan sessiz sedasız yapıldığı öğrenildi.

CENAZEYİ ANNESİ TESLİM ALMIŞ

Olayın ardından gözaltına alınan Mersinli'nin annesi, emniyetteki ifadesinin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı. Cenazeyi teslim alan annenin, oğlunun defnettirdiği öğrenildi.

Öte yandan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedenine ilişkin detaylar netleşti. Adli Tıp incelemesinde, 2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluşan heyet tarafından yapılan değerlendirmede önemli bulgulara ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ: YOĞUN KAN KAYBI

Rapora göre, Mersinli’nin sağ bacağında öldürücü nitelikte kesici-delici alet yarası tespit edildi. Yaralanmaya neden olan cismin bir tarafının künt, diğer tarafının ise keskin olduğu belirtildi. Ölümün, büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen yoğun dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ DE YER ALDI

Adli Tıp raporunda, Mersinli’nin 1.79 boyunda ve yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olduğu bilgisine yer verildi.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

İncelemelerde ölü lekelerin vücudun arka ve bası görmeyen bölgelerinde hafif şiddette olduğu tespit edildi. Ellerinde naylon koruma poşeti bulunduğu, sırt bölgesinde ise 4 adet elektrod pedi olduğu kaydedildi. Sırt bölgesi, avuç içleri, koltuk altları ve deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmazken, vücudun genelinde kuru kan bulaşlarının bulunduğu belirtildi.

TOKSİKOLOJİK İNCELEME SÜRÜYOR

Sağ arka bacağında 2,5 santimetrelik kesici-delici alet yarası tespit edilen Mersinli’den alınan toksikolojik örneklerin detaylı inceleme için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği bildirildi.

Son Dakika Güncel Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş - Son Dakika

21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
21:17
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:26
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
19:27
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
19:14
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
SON DAKİKA: Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş - Son Dakika
