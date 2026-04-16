Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
16.04.2026 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Hindistan’da bir kişi, maymunu kovmak isterken elindeki demir borunun elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Hindistan’da bir kişinin, maymunu kovmaya çalıştığı sırada yaşanan trajik olay ölümle sonuçlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DEMİR BORU ELEKTRİK HATTINA TEMAS ETTİ

Görüntülerde, elinde demir boru bulunan kişinin çevredeki maymunu uzaklaştırmaya çalıştığı sırada borunun üstten geçen elektrik hattına temas ettiği görüldü. Temasın ardından şahıs aniden elektrik akımına kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Elektrik akımına kapılan kişi yere yığılırken, çevredekilerin panik yaşadığı anlar dikkat çekti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ihmal ve güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 08:54:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.