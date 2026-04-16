Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Hindistan’da bir kişinin, maymunu kovmaya çalıştığı sırada yaşanan trajik olay ölümle sonuçlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, elinde demir boru bulunan kişinin çevredeki maymunu uzaklaştırmaya çalıştığı sırada borunun üstten geçen elektrik hattına temas ettiği görüldü. Temasın ardından şahıs aniden elektrik akımına kapıldı.
Elektrik akımına kapılan kişi yere yığılırken, çevredekilerin panik yaşadığı anlar dikkat çekti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ihmal ve güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu.
