DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu\'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Gergerlioğlu hakkında Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle ‘korku ve panik yaratma’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Gözaltı kararı verilen Gergerlioğlu hakkında yurt dışında bulunduğunun öğrenilmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.
