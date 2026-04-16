Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen şiddet olayları Türkiye’yi derinden sarsarken, sanat ve magazin dünyasından da sert tepkiler yükseldi.
Konuya dair en dikkat çekici ve tartışma yaratan açıklama ise ünlü şarkıcı Yeşim Salkım’dan geldi. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda adeta ateş püsküren Salkım, ebeveynlik sorumluluğuna vurgu yaparak çarpıcı ifadeler kullandı.
Yaşanan acı olayların ardından duyduğu öfkeyi gizlemeyen Salkım, çocuk sahibi olmanın sadece biyolojik bir süreç olmadığını belirtti. "Anne babalık yapamayacaksanız, bu sorumluluğu almayın" diyen ünlü isim, çocukların topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilememesini sert bir dille eleştirdi. Paylaşımında, "Senin eğitemediğin çocuğu ben sokakta, öğretmenler de okulda eğitmek zorunda değil" diyen Salkım, ebeveynlik için tıpkı ehliyet gibi bir "ruhsat" sisteminin getirilmesi gerektiğini savundu.
Açıklamalarının dozunu artıran Yeşim Salkım, çocuk yetiştirmenin önemine dikkat çekmek için kullandığı "Üremeyin, daha az sevişin" ifadeleriyle gündeme oturdu. Kedi ve köpeklerin de sokakta doğurduğunu ancak insan ebeveynliğinin çok daha derin bir bilinç gerektirdiğini söyleyen Salkım, "Çocuğunuzu sevemeyecek ve büyütemeyecekseniz bu işin altına girmeyin" diyerek sözlerini noktaladı.
Salkım'ın bu çıkışı, takipçileri arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Son Dakika › Yeşim Salkım › Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)