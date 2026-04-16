Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Haberin Videosunu İzleyin
16.04.2026 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen okul saldırılarına ünlü isimlerden en sert tepki Yeşim Salkım’dan geldi. Ebeveynlik sorumluluğuna vurgu yaparak sert bir dille eleştirilerde bulunan Salkım, 'üremeyin' çağrısı ve 'ebeveynlik ruhsatı' önerisiyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen şiddet olayları Türkiye’yi derinden sarsarken, sanat ve magazin dünyasından da sert tepkiler yükseldi.

ADETA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konuya dair en dikkat çekici ve tartışma yaratan açıklama ise ünlü şarkıcı Yeşim Salkım’dan geldi. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda adeta ateş püsküren Salkım, ebeveynlik sorumluluğuna vurgu yaparak çarpıcı ifadeler kullandı.

"EBEVEYNLİK RUHSATI ÇIKARILMALI"

Yaşanan acı olayların ardından duyduğu öfkeyi gizlemeyen Salkım, çocuk sahibi olmanın sadece biyolojik bir süreç olmadığını belirtti. "Anne babalık yapamayacaksanız, bu sorumluluğu almayın" diyen ünlü isim, çocukların topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilememesini sert bir dille eleştirdi. Paylaşımında, "Senin eğitemediğin çocuğu ben sokakta, öğretmenler de okulda eğitmek zorunda değil" diyen Salkım, ebeveynlik için tıpkı ehliyet gibi bir "ruhsat" sisteminin getirilmesi gerektiğini savundu.

“ÜREMEYİN, DAHA AZ SEVİŞİN”

Açıklamalarının dozunu artıran Yeşim Salkım, çocuk yetiştirmenin önemine dikkat çekmek için kullandığı "Üremeyin, daha az sevişin" ifadeleriyle gündeme oturdu. Kedi ve köpeklerin de sokakta doğurduğunu ancak insan ebeveynliğinin çok daha derin bir bilinç gerektirdiğini söyleyen Salkım, "Çocuğunuzu sevemeyecek ve büyütemeyecekseniz bu işin altına girmeyin" diyerek sözlerini noktaladı.

Salkım'ın bu çıkışı, takipçileri arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kahramanmaraş, Yeşim Salkım, Şanlıurfa, Saldırı, Aile

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emi Emii Emi Emii:
    Aynen katılıyorum. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi
Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor
Sivas’ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Şırnak’ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti Şırnak'ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Amedspor Başkanı Nahit Eren Süper Lig ateşini yaktı Amedspor Başkanı Nahit Eren Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nden Galatasaray’a sunulan 5 bin 200 liralık biletler için savunma Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a sunulan 5 bin 200 liralık biletler için savunma
İsrail’de “Sarı Alarm“: Tarihin en büyük arı istilası askeri uçuşları durdurdu İsrail’de "Sarı Alarm": Tarihin en büyük arı istilası askeri uçuşları durdurdu

19:45
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
18:44
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
18:20
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 20:07:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.