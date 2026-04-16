Biricik Suden\'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları karşısında sessiz kaldığı gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştirilere olay yaratan bir cevap verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suden, toplumsal acılara karşı duyarsız kalmakla suçlanmasına karşılık, kendi sağlığını ve spor rutinini ön planda tuttuğunu belirtti.
Suden, eleştirilere verdiği yanıtta, "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum." dedi.
