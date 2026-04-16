Siverek'te Silahlı Saldırı: 16 Gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "14.04.2026 günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
