Annesini Darp Eden Şahıs Tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sabah saatlerinde annesini darp ettiği iddia edilen 38 yaşındaki şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 05.00 sıralarında ikamet ettiği adreste annesi A.A. ile tartışan 38 yaşındaki S.A., annesini darp etti. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan S.A., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, darp suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAKARYA