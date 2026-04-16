19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından sosyal medyada yayılan bir video, eğitim camiasındaki endişeyi gözler önüne serdi. 19 yıllık bir ilkokul öğretmeni, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

“CAMDAN ATLAMAYA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİ GÖRDÜK”

Videoda konuşan öğretmen, meslek hayatında benzeri görülmemiş bir dönemden geçildiğini belirterek, “19 senelik ilkokul öğretmeniyim. Hiç böyle bir dönem yaşamadık. Eminim bizden öncekiler de yaşamadı” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin yaşadığı psikolojik duruma dikkat çeken öğretmen, “Ben o camdan aşağı atlamaya çalışan öğrencileri gördükçe içim kahroldu. Eminim ki bütün öğretmenler de kahroldu” dedi.

“DAHA FAZLA YETKİ İSTİYORUZ”

Öğretmenler olarak daha fazla yetki talep ettiklerini dile getiren eğitimci, öğrencilerdeki ve ailelerdeki sorunların erken fark edildiğini ancak gerekli müdahalenin yapılamadığını vurguladı. “Biz en baştan velinin de garipliğini görüyoruz, çocuğun da anormalliğini görüyoruz” diyen öğretmen, uyarılarının çoğu zaman dikkate alınmadığını ifade etti.

“KİMSE ÇOCUĞUNA TUZ KONDURMUYOR”

Velilerin yaklaşımına da değinen öğretmen, “Ancak biz bir şey söylediğimizde kimse çocuğuna tuz kondurmuyor” sözleriyle yaşanan iletişim sorununa dikkat çekti.

EĞİTİM CAMİASINDA ENDİŞE BÜYÜYOR

Peş peşe yaşanan okul saldırıları sonrası gündeme gelen video, öğretmenlerin sahadaki gözlemlerini ve sistemdeki eksikliklere yönelik çağrılarını yeniden tartışmaya açtı.