Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı - Son Dakika
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
16.04.2026 21:16
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen dev operasyonun sonucunda 221 şüphelinin tutuklandığını ve suçtan elde edilen 276 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen ve "Bayğaralar" organize suç örgütünü hedef alan dev operasyona ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

Bakan Gürlek, operasyon kapsamında suç örgütünün milyonlarca liralık mal varlığına el konulduğunu ve  yüzlerce şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

"'SOKAK ÇETELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ' SÖZÜMÜZÜN GEREĞİNİ KARARLILIKLA YERİNE GETİRİYORUZ"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sokak çetelerine göz açtırmayacağız” demiştik. Bu sözümüzün gereğini kararlılıkla yerine getiriyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Bayğaralar” çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan’da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 233’ü ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi.

"276 MİLYON TL DEĞERİNDE  MAL VARLIĞINA EL KONULDU" 

Soruşturma kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış; bu çerçevede yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur. Bu başarılı operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edecek; sokaklarımızı tehdit eden, evlatlarımızı istismar eden organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde sürdüreceğiz."

Son Dakika Akın Gürlek Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı - Son Dakika

Amos Antik Kenti’nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu Amos Antik Kenti'nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu
Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma
Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı “C31K“ grubu kapatıldı Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı "C31K" grubu kapatıldı
İçişleri Bakanlığında “okul güvenliği“ toplantısı yapılacak İçişleri Bakanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
Arda Güler’in golleri yetmedi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Okul saldırısı paylaşımını “Şaka“ diye savundu: Zonguldak’ta polisi alarma geçiren öğrenci yakalandı Okul saldırısı paylaşımını "Şaka" diye savundu: Zonguldak'ta polisi alarma geçiren öğrenci yakalandı
Saldırının yaşandığı okuldan geriye bu görüntüler kaldı Saldırının yaşandığı okuldan geriye bu görüntüler kaldı
Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
21:17
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:27
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
20:26
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
19:45
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
19:27
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
19:14
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
18:44
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
SON DAKİKA: Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı - Son Dakika
