Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak

16.04.2026 20:38
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yapılan saldırıların ardından kent genelinde alınan kararlar ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Randevu saati dışında okula, ebeveynler de dahil ilgisiz olanları okul bahçesine girmesine yasaklıyoruz. İlgisiz şahıslar ve randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacaklar" dedi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yapılan saldırıların ardından kent genelinde alınan kararlar ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ OKUL CİVARLARINDA OLACAKLAR”

Alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, "Bakanlarımızın talimatlarını aldık. Akabinde valiliğimizde, asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Alınması gereken tedbirleri hızlıca gözden geçirdik. İlimizdeki tüm okulların iç ve dış unsurları, giriş ve çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, kamera sistemleri, okul çevresi denetimleri ve servis güzergahları gözden geçirildi. Biz kesintisiz olarak servis denetimleri de dahil olmak üzere hem dönem başlarında yaptığımız okul güvenlik toplantılarıyla hem de genel güvenli okul kapsamında yaptığımız toplantılarda bu konuları ele alıyorduk, şimdi daha hassas bir şekilde gözden geçirdik. Okul çevrelerinde kolluk sayılarının arttırılması, riskli alanlarda hareketli ve sabit olarak güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini kararlaştırdık. Şu an itibariyle ekiplerimizin sayısını gözden geçirerek güvenlik güçlerimiz okul civarlarında olacaklar. Bu anlamda okul idaresiyle ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Her türlü silah ve kesici aletlerin okul sınırları içerisine girmemesi için gerekli tüm tedbirleri okul idareleriyle ve güvenlik güçlerimizle birlikte alacağız" dedi.

“TÜM HEMŞERİLERİMİZİN ÇOCUKLARLA İLGİLİ OLARAK HAREKETLERİ, ARKADAŞLARI, GİRDİKLERİ SOHBET SİTELERİ VE OYUNLAR HUSUSUNDA UYANIK OLMALARI GEREKİYOR”

"Okul yönetimleri, rehberlik servisleri ve aileler arasında erken uyarı ve erken müdahale sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik, kurumlar arasında işbirliği arttırılacak" ifadelerini kullanan Hatipoğlu, "Bu kapsamda ilimizde görevli rehber öğretmenlerle ve RAM’da çalışan psikolojik danışman arkadaşlarla toplantı yaptık. Bu toplantıda, özellikle rehberlik servislerimizde ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak erken uyarı mekanizmalarını hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. İnternet ve sosyal medya kullanımını çocuklarımız üzerindeki etkileri dikkate alınarak siber zorbalık, zararlı içerikler ve şiddeti içeren unsurlara karşı, bilinçlendirme çalışmalarına ve yaygınlaştırma çalışmalarına özel bir başlık açmak lazım. Ailelerimizin çocukların girmiş oldukları siteler ve oynadıkları oyunlar hususunda ailelerin en önemli mekanizma olduğunu bu konuda duyarlı ve uyanık olmaları gerekiyor. Çünkü ilk sinyali onlar alacaklar. Eğer, toz konduramaz veya bununla ilgili gerekli tedbirler almazlarsa maalesef çocuklarımızın kaybıyla sonuçlanacağını görmek lazım. Bu anlamda tüm Elazığlı hemşerilerimize ve ebeveynlerine çocuklarla ilgili olarak hareketleri, arkadaşları, girdikleri sohbet siteleri ve oyunlar hususunda uyanık olmaları gerekiyor. Okul idaresi ve gerekirse bizlerle temasa geçmeleri hususunu tekrar hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

“RANDEVU SAATİ DIŞINDA OKULA, EBEVEYNLER DE DAHİL İLGİSİZ OLANLARI OKUL BAHÇESİNE GİRMESİNE YASAKLIYORUZ”

Okullarda güvenlik farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim ve seminer bilgilendirme faaliyetlerinin zaten yapıldığını fakat bundan sonra daha düzenli ve hassas yapılacağının altını çizen Hatipoğlu, "Kriz anlarında hızlı ve etkili müdahale için okul yönetimi ve kolluk kuvvetleri arasında mevcut koordinasyon mekanizmalarının tekrar gözden geçirerek ortaya bir hedef koyduk. Ayrıca, Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saati dışında okula, ebeveynler de dahil ilgisiz olanları okul bahçesine girmesine yasaklıyoruz. İlgisiz şahıslar ve randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacaklar. Bu da almış olduğumuz bir tedbir olarak Elazığ’da hayata geçirilecek. İlimizde faaliyetini sürdüren eğitim sendikalarımızla da görüştük, sendikal hak kapsamında yapacakları faaliyetler olacaktır ancak, çocuklarımız şu an itibariyle okula gitmeyen her çocuğumuzun nerede olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir dengeyi kurmaları gerekiyor. Yürüyüş, gösteri ve basın açıklaması anayasal hak kapsamında yapılır ancak eğitim hakkı, sendikal haktan çok daha fazlasıyla göz önünde bulundurulması gerekiyor" dedi.

“BAZI PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ GEREKLİ SORUŞTURMALAR YAPILIYOR”

"Biz, Elazığ’ın her zaman bir huzur şehri olduğunu ifade ettik. Bununla ilgili olarak gerekli duyuruları yapıyoruz" diyen Vali Hatipoğlu, şunları kaydetti: "Çocuklarımız okula gitmeme gibi bir durumla karşı karşıya kalmasın diye gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Öğretmenlerimizin de bu konuda daha anlayışlı olacaklarını kendilerine yıllardır emanet edilmiş öğrencilerle ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Bu acı haber üstünde provokasyon üretmeye çalışan, milletimizin vicdanını zedelemeye, teyitsiz bilgi yaymaya ve suç ile suçluyu övmeye yönelik bir dil oluşturmaya çalıştığını gözlemledik. Bunlarla ilgili olarak emniyetimizin ve jandarmamızın siber birimleri gerekli çalışmaları hassasiyetle yürüttüler. Ülke genelinde yapılan çalışmaları, bakanlarımız açıklıyorlar. Bizde ilimizde bununla ilgili olarak gerekli çalışmaları yaptık. Bu paylaşımları yapanların hepsine ulaştık. Şuan itibariyle bizim ekiplerimizce gerekli yaptırım ve cezayla karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla biz toplumda özellikle korku ve paniği yaymaya dönük olarak yapılan çalışmaların belli bir merkezden ülkemizi kaosa sokmaya çalışıldığını anlıyoruz. Bu anlamda da gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Bazı paylaşımlarla ilgili gerekli soruşturmalar yapılıyor. O kişiler hak ettikleri cezayla karşı karşıya kalacaklar."

Elazığ Valiliğinde yapılan toplantıya, Vali Numan Hatipoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Mili Eğitim Müdürü Beraat Şahin katıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Olaylar, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İbrahim KÜÇÜKÖNDER İbrahim KÜÇÜKÖNDER:
    Bence zorunlu eğitimi kaldırın okuyan okusun okumayan işe gitsin memlekette bir diploma sevdası herkes üniversite mezunu olmuş ama mezunlar sokakta kahvede cafedeler. Bırakın meslek öğrensinler zorla sevda olmaz.bide 6 3 3 sistemine geçilmeli ilkokul öğretmeni 6 sınıfa kadar okutmalı çocuğu en iyi tanıyan ilk okul öğretmenidir 21 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amos Antik Kenti’nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu Amos Antik Kenti'nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu
Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma
Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı “C31K“ grubu kapatıldı Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı "C31K" grubu kapatıldı
İçişleri Bakanlığında “okul güvenliği“ toplantısı yapılacak İçişleri Bakanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
Arda Güler’in golleri yetmedi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Okul saldırısı paylaşımını “Şaka“ diye savundu: Zonguldak’ta polisi alarma geçiren öğrenci yakalandı Okul saldırısı paylaşımını "Şaka" diye savundu: Zonguldak'ta polisi alarma geçiren öğrenci yakalandı
Saldırının yaşandığı okuldan geriye bu görüntüler kaldı Saldırının yaşandığı okuldan geriye bu görüntüler kaldı
Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı 14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
21:17
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:27
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
20:26
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
19:45
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
19:27
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
19:14
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
18:44
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
18:20
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
