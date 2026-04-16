Yüksekova\'da zehirlenme şüphesiyle 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt İlkokulunda zehirlenme şüphesiyle 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, okulda verilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler, öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine hızla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılırken, öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olan durumun netlik kazanması için yemek numunelerinin inceleneceği belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı araştırmanın sürdüğünü bildirdi. - HAKKARİ