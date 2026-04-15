ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye yönelik yeni bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Operasyonda 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonların sürdüğünü duyurdu. Açıklamada, “terör örgütü” olarak tanımlanan gruplar tarafından kullanılan bir tekneye müdahale edildiği belirtildi.

SALDIRI EMRİNİ ORGENERAL DONOVAN VERDİ

SOUTHCOM tarafından yapılan açıklamada, saldırı emrinin Komutan Orgeneral Francis L. Donovan tarafından verildiği ifade edildi. Operasyona ilişkin detaylarda, “Saldırıda 4 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyonda hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir” denildi.

BİR GÜN ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

ABD ordusunun bölgede son günlerde operasyonlarını yoğunlaştırdığı dikkat çekti. SOUTHCOM, bir gün önce yine Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen başka bir tekneye düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Böylece son iki operasyonda toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA KARŞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

ABD ordusu, “Güney Mızrağı Operasyonu” kapsamında Karayipler ve Doğu Pasifik hattında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye devam edildiğini vurguladı.