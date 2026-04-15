Trump\'tan Papa 14. Leo\'ya çağrı: Biraz da İran\'daki protesto ölümlerine değin

ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasındaki İran savaşı gerilimi tırmanıyor. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı son açıklamada Papa’ya sert sözlerle yüklendi.

Trump paylaşımında, “Birisi lütfen Papa Leo’ya İran’ın son iki ayda en az 42 bin silahsız, masum protestocuyu öldürdüğünü söylesin. İran’ın nükleer bomba sahibi olması kesinlikle kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Papa Leo’nun İran savaşına karşı barış çağrısı yapmasının ardından geldi.

PAPA SAVAŞA KARŞI ÇIKTI, TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ

Papa 14. Leo, son haftalarda yaptığı açıklamalarda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Papa, “Tanrı hiçbir savaşı kutsamaz” diyerek çatışmalara karşı net bir duruş sergiledi.

Vatikan lideri ayrıca savaşın “absürt ve insanlık dışı” olduğunu vurgulayarak dünya liderlerine diyalog çağrısında bulundu.

Bu çıkışların ardından Trump, Papa’yı hedef alarak onun dış politikada “zayıf” olduğunu ve İran tehdidini yeterince ciddiye almadığını savundu.

TRUMP: “PAPA DIŞ POLİTİKADA ZAYIF”

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda da Papa Leo’yu sert ifadelerle eleştirmiş, “suç konusunda zayıf” ve “çok liberal” olduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı, Papa’nın İran konusunda tutumunu “radikal sol ile uyumlu” olarak nitelendirirken, İran’ın nükleer silah elde etmesinin büyük bir tehdit olduğunu sık sık dile getirdi.

Trump ayrıca Papa’nın savaş karşıtı söylemlerine tepki göstererek, Vatikan’ın siyasi konulara müdahil olmaması gerektiğini savundu.

VATİKAN-ABD HATTINDA TARİHİ GERİLİM

Trump ile Papa Leo arasındaki bu karşılıklı açıklamalar, Washington ile Vatikan arasında son yılların en sert gerilimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, İran savaşı üzerinden yaşanan bu çatışmanın yalnızca siyasi değil, aynı zamanda “ahlaki liderlik” tartışmasına da dönüştüğüne dikkat çekiyor.

Papa Leo’nun barış ve diplomasi çağrılarına karşılık Trump’ın sert güvenlik politikalarını savunması, iki lider arasındaki görüş ayrılığını daha da derinleştiriyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

Son açıklamayla birlikte Trump, Papa’ya yönelik eleştirilerini bir adım daha ileri taşıdı. İran’ın protestoculara yönelik şiddetini öne çıkaran Trump, nükleer tehdit vurgusuyla askeri politikasını savunmayı sürdürdü.

Papa Leo ise önceki açıklamalarında olduğu gibi savaş karşıtı duruşunu koruyarak, uluslararası topluma diyalog ve barış çağrısı yapmaya devam ediyor.