Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

15.04.2026 23:25
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği ortaokuldaki silahlı saldırıya ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan iki kişi gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yayın yasasını ihlal ettikleri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan saldırganın anne ve babası da gözaltına alınmıştı.

SALDIRI ANINI PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca, okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yapan kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilen B.B.İ. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan, Adalet Bakanlığı kaynakları, birçok ilde farklı paylaşımları bulunan kişilerle ilgili tespit çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

GAZİANTEP'TE 7 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Gaziantep Valisi Kemal Çeber, okul isimleri verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımların takip edildiğini belirterek, şu ana kadar 7 hesap ve bu hesaplarla bağlantılı 7 kişi hakkında tespit yapıldığını, adli makamlara sevk edildiğini ve adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

SALDIRGANIN BABASI VE ANNESİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

