Kahramanmaraş\'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'taki bir okulda daha meydana gelen silahlı saldırı, tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri devam eden 9 kişinin kimlikleri belirlendi.

Saldırıda hayatını kaybeden 1 eğitimci ile 8 öğrencinin isimleri şöyle: “Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.”

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği 9 kişinin ise tedavilerine ise 5 farklı hastanede devam edildiği bildirildi. Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞEHİRDE EĞİTİME İKİ GÜN ARA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayın çok yönlü soruşturulduğunu belirtti. Çiftçi, Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara verildiğini söyledi. Bakan Çiftçi sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

"OLAY BİR ÖĞRENCİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİREYSEL HADİSE"

Şu anda hastanede hastanelerimizde tedavileri devam eden bütün yaralılarımıza da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Biz olayın duyulmasıyla beraber, haber almamızla beraber Milli Eğitim Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla, Adalet Bakanımızla hemen olay yerine intikal ettik. Aile Bakanımız da yolda şu anda o da gelecek. Sayın milletvekillerimiz burada.

Sayın Cumhurbaşkanımızı da sürecin olayın başından itibaren anbean bilgilendirdik kendisini. Bir daha ifade etmek istiyorum; olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise; bir terör hadisesi değil. Onun için dün Şanlıurfa'da bugün de Maraş'ta böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

5. SINIFLARIN OLDUĞU 2 SINIFA SALDIRDI

Olayın detaylarını anlatan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şu ifadeleri kullandı: "Sırt çantasında, babasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz silahlarla okula gelerek rastgele, hedef gözetmeksizin özellikle 5. sınıf öğrencilerinin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle yaralamalara ve ölümlere sebep oluyor.

"5 SİLAH 7 ŞARJÖRLE OKULA GELİYOR"

Saldırgan kargaşa anında ateş ederek kendini öldürdü. 8. sınıf öğrencisi, babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını düşünüyoruz. 5 silah 7 şarjörle okula geliyor."

SALDIRGANIN BABASI VE ANNESİ GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

8 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin Bakan Çiftçi tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiği ifade edildi. Çiftçi'nin olay yerine ivedilikle hareket ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

DERSTEYKEN TUHAF HAREKETLER SERGİLEMİŞ

Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlediği silahlı saldırıda sekizi öğrenci biri öğretmen 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralayan ve ardından intihar eden İsa Aras Mersinli’nin, olaydan bir süre önce çekilmiş görüntüleri gün yüzüne çıktı. Bir ders esnasında sınıf arkadaşları tarafından kaydedilen videoda, Mersinli’nin sınıf içerisinde amaçsızca dolaştığı ve çevresindekileri rahatsız eden tuhaf tavırlar sergilediği görülüyor. Söz konusu görüntülerde zanlının dengesiz hareketleri dikkat çekti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

SINIF ARKADAŞLARINI DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

Olayın ardından saldırının gerçekleştiği okulda öğrenim gören bir öğrenci, yaşananları, “Evde arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi.” ifadeleriyle anlattı.

Saldırganın daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu da öne süren öğrenci, “Arkadaşımıza ‘sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.