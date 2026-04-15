Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Modern emniyet teşkilatları, personellerinden sadece görev başında değil, özel hayatlarında da yüksek etik standartlar bekler. Ancak son yıllarda dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, kamu görevlilerinin üniforma ve görev alanlarını kişisel paylaşımlar için kullanması, dünya genelinde ciddi disiplin suçlarını ve meslekten ihraç kararlarını beraberinde getirmektedir.

Bu durumun en güncel ve çarpıcı örneklerinden biri, İngiltere Humberside Polis Teşkilatı’nda görevli Alisha Staves vakasıyla gündeme geldi .Olayın Arka Planı: Üniforma ve Görev Alanının Suistimali31 yaşındaki polis memuru Alisha Staves, 2023 yılında görev yaptığı sırada bir dizi uygunsuz fotoğraf çekerek partnerine gönderdi.

İddialara göre Staves, emniyet müdürlüğündeki bir malzeme deposuna gizlice girerek üzerinde polis polarları varken yarı çıplak fotoğraflar çekti. Bu görselleri partnerine, "Belki Bayan Memur size yardımcı olabilir" gibi profesyonelliğe aykırı mesajlarla iletti. Vakanın bir diğer ayağında ise Staves, evinde olduğu bir vakitte resmi görev yeleğini (çelik yelek) giyerek benzer nitelikte fotoğraflar çekmeye devam etti. Bu kareleri de yine "iş memeleri" gibi ifadelerle paylaştı.

Tesadüfi Ortaya Çıkış ve Soruşturma SüreciOlayın ilginç yanı, fotoğrafların çekildiği tarihten yaklaşık iki yıl sonra, başka bir konuyla ilgili yürütülen tamamen farklı bir soruşturma kapsamında ortaya çıkması oldu. Staves'in dijital cihazları üzerinde yapılan incelemeler, bu görsellerin emniyetin etik kurallarını ve profesyonellik standartlarını ağır şekilde ihlal ettiğini gözler önüne serdi.

Olay sırasında Staves'in zaten farklı bir konudan dolayı yazılı uyarı almış olması, davanın seyrini ağırlaştıran unsurlardan biri oldu.Savunma ve Karar: "Gerçek Bir Polis Olduğumu Kanıtlamak İstemiştim"Disiplin kurulunda savunma yapan Staves'in avukatı Matthew Baron, olayın "kötü bir şaka" ve "anlık bir hata" olduğunu savundu.

Baron’a göre, Staves'in partneri kendisiyle sürekli alay ederek "gerçek bir saha polisi" olmadığını iddia ediyordu. Staves ise bu iddialara karşı bir tür "ispat" çabasına girdiğini belirterek, fotoğrafların asla kamuoyuna sızmayacağına inandığını dile getirdi. Ancak Humberside Polisi’ni temsil eden Andrew Pickin, bu savunmayı kabul edilemez buldu. Davranışın "cinsel nitelikte" olduğunu ve basit bir yargı hatasının çok ötesine geçtiğini belirten Pickin, "Bir polis memurunun üniforma parçalarını kullanarak bu tür görseller çekmesi, teşkilatın itibarına telafi edilemez bir zarar verir," dedi.

Emniyet Teşkilatında Profesyonellik StandartlarıEmniyet Müdürü Chris Todd başkanlığındaki heyet, Staves’in davranışlarının profesyonel standartları açıkça ihlal ettiğine ve "ağır kusurlu davranış" (gross misconduct) kapsamına girdiğine hükmetti. Karar neticesinde Alisha Staves, 2019 yılında başladığı görevinden derhal ihraç edildi. Bu vaka, kamu görevlilerinin dijital ayak izleri ve üniforma kullanımına dair önemli bir emsal oluşturuyor. Emniyet teşkilatları, personelin kamu güvenini sarsacak her türlü eyleminden sorumlu tutulacağını ve "özel hayat gizliliği" argümanının, üniformanın itibarı söz konusu olduğunda sınırlı kaldığını bir kez daha vurgulamış oldu.