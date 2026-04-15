Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

15.04.2026 15:19
Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralayan 8’inci sınıf öğrencisinin, saldırının ardından aynı silahla yaşamına son verdiği öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda dün yaşanan silahlı saldırının ardından benzer bir olay da Kahramanmaraş’ta meydana geldi. Kentte bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na 8. sınıf öğrencisi tarafından 5 silahla saldırı düzenlendi.

"İKİ SINIA GİREREK SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Vali Ünlüer, saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğunu ve iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.

BEŞ SİLAH VE YEDİ ŞARJÖRLE OKULA GELDİ

İlk bilgilere göre saldırgan, beşinci sınıfları hedef aldı.

Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği belirtilirken Vali Ünlüer, saldırganın beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

BABASI ESKİ EMNİYET MENSUBU

Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın, olayda kullandığı silahların babasına ait olduğu düşünülüyor.

"KARGAŞADA YAŞAMINA SON VERDİ"

Vali Ünlüer, saldırganın da olayda öldüğünü açıkladı. Vali, “O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor.” dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zeki Berrak Zeki Berrak:
    Neler oluyor bu işten bir iş var derhal önlem alınması lazım 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
