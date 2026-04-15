Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda dün yaşanan silahlı saldırının ardından benzer bir olay da Kahramanmaraş’ta meydana geldi. Kentte bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na 8. sınıf öğrencisi tarafından 5 silahla saldırı düzenlendi.
Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Vali Ünlüer, saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğunu ve iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.
İlk bilgilere göre saldırgan, beşinci sınıfları hedef aldı.
Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği belirtilirken Vali Ünlüer, saldırganın beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın, olayda kullandığı silahların babasına ait olduğu düşünülüyor.
Vali Ünlüer, saldırganın da olayda öldüğünü açıkladı. Vali, “O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor.” dedi.
