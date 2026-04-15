İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'dan ABD\'ye abluka resti: Kızıldeniz\'de ticaret akışını durdururuz
15.04.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'dan ABD\'ye abluka resti: Kızıldeniz\'de ticaret akışını durdururuz
Haber Videosu

İran, ABD’nin deniz ablukasını sürdürmesi halinde Kızıldeniz, Basra ve Umman Körfezi’nde ticaret akışını durdurmakla tehdit etti. Tahran, bu durumda bölgedeki hiçbir ticaret hattının güvenli olmayacağını vurgularken, ABD’nin hamlesi sonrası gerilim hızla tırmandı. Uzmanlar, küresel enerji sevkiyatının büyük bölümünün geçtiği hatların risk altına girebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını devreye almasının ardından Tahran’dan sert bir karşı hamle geldi. İran ordusu, ablukanın sürmesi halinde Kızıldeniz başta olmak üzere bölgedeki deniz ticaretinin durdurulacağı uyarısında bulundu.

“TİCARET AKIŞINA İZİN VERMEYİZ”

İran Silahlı Kuvvetleri’nin ortak komuta merkezi olan Hatam el-Enbiya Karargâhı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin İran gemilerine yönelik baskıyı sürdürmesi durumunda bölgedeki deniz ticaretinin hedef alınacağı belirtildi. Komutanlık, “Bu şartlar altında ticaret akışının devam etmesine izin vermeyiz” mesajını verdi.

Açıklamada özellikle Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Kızıldeniz vurgulanarak, İran limanlarının hedef alınması halinde bölgedeki hiçbir ticaret hattının güvenli olmayacağı ifade edildi.

“KÖRFEZ’DE HİÇBİR LİMAN GÜVENDE OLMAZ”

İranlı yetkililer, ABD’nin deniz ablukasını “uluslararası hukuka aykırı” ve “korsanlık” olarak nitelendirirken, güvenliğin “ya herkes için ya hiç kimse için” olacağını vurguladı.

Bu açıklamalar, Washington’un İran limanlarına yönelik kapsamlı deniz ablukasını uygulamaya koymasının hemen ardından geldi. ABD donanması, İran’a ait ticari gemi trafiğini durdurmayı hedefleyen operasyon kapsamında bölgede geniş çaplı kontrol sağlamaya başladı.

ABD ABLUKASI BAŞLADI, GEMİLER GERİ ÇEVRİLDİ

Dış basına göre ABD güçleri, İran limanlarından ayrılmaya çalışan ticari gemileri durdurarak geri çevirdi. Operasyon kapsamında binlerce askerin ve savaş gemisinin bölgede konuşlandırıldığı belirtiliyor.

ABD’nin bu hamlesi, başarısızlıkla sonuçlanan ateşkes görüşmelerinin ardından geldi. Washington yönetimi, İran’ın nükleer programı ve bölgedeki faaliyetleri nedeniyle baskıyı artırırken, Tahran ise buna karşılık deniz yollarını hedef alabileceği sinyalini verdi.

KÜRESEL ENERJİ HATLARI TEHLİKEDE

Uzmanlar, gerilimin tırmanması halinde dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği kritik deniz yollarının ciddi risk altına girebileceğine dikkat çekiyor. Abluka sonrası petrol fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandığı bildirildi. Çin başta olmak üzere birçok ülke gelişmelerden endişe duyarken, uluslararası toplum taraflara gerilimi düşürme çağrısı yapıyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İran’ın “ticareti durdururuz” çıkışı, Ortadoğu’da çatışmanın denizlere yayılabileceği endişesini artırdı. Özellikle Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarında yaşanabilecek bir kriz, küresel ticaret ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir.

Son Dakika İran İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:44:11. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.