İran\'dan ABD\'ye abluka resti: Kızıldeniz\'de ticaret akışını durdururuz

ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını devreye almasının ardından Tahran’dan sert bir karşı hamle geldi. İran ordusu, ablukanın sürmesi halinde Kızıldeniz başta olmak üzere bölgedeki deniz ticaretinin durdurulacağı uyarısında bulundu.

“TİCARET AKIŞINA İZİN VERMEYİZ”

İran Silahlı Kuvvetleri’nin ortak komuta merkezi olan Hatam el-Enbiya Karargâhı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin İran gemilerine yönelik baskıyı sürdürmesi durumunda bölgedeki deniz ticaretinin hedef alınacağı belirtildi. Komutanlık, “Bu şartlar altında ticaret akışının devam etmesine izin vermeyiz” mesajını verdi.

Açıklamada özellikle Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Kızıldeniz vurgulanarak, İran limanlarının hedef alınması halinde bölgedeki hiçbir ticaret hattının güvenli olmayacağı ifade edildi.

“KÖRFEZ’DE HİÇBİR LİMAN GÜVENDE OLMAZ”

İranlı yetkililer, ABD’nin deniz ablukasını “uluslararası hukuka aykırı” ve “korsanlık” olarak nitelendirirken, güvenliğin “ya herkes için ya hiç kimse için” olacağını vurguladı.

Bu açıklamalar, Washington’un İran limanlarına yönelik kapsamlı deniz ablukasını uygulamaya koymasının hemen ardından geldi. ABD donanması, İran’a ait ticari gemi trafiğini durdurmayı hedefleyen operasyon kapsamında bölgede geniş çaplı kontrol sağlamaya başladı.

ABD ABLUKASI BAŞLADI, GEMİLER GERİ ÇEVRİLDİ

Dış basına göre ABD güçleri, İran limanlarından ayrılmaya çalışan ticari gemileri durdurarak geri çevirdi. Operasyon kapsamında binlerce askerin ve savaş gemisinin bölgede konuşlandırıldığı belirtiliyor.

ABD’nin bu hamlesi, başarısızlıkla sonuçlanan ateşkes görüşmelerinin ardından geldi. Washington yönetimi, İran’ın nükleer programı ve bölgedeki faaliyetleri nedeniyle baskıyı artırırken, Tahran ise buna karşılık deniz yollarını hedef alabileceği sinyalini verdi.

KÜRESEL ENERJİ HATLARI TEHLİKEDE

Uzmanlar, gerilimin tırmanması halinde dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği kritik deniz yollarının ciddi risk altına girebileceğine dikkat çekiyor. Abluka sonrası petrol fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandığı bildirildi. Çin başta olmak üzere birçok ülke gelişmelerden endişe duyarken, uluslararası toplum taraflara gerilimi düşürme çağrısı yapıyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İran’ın “ticareti durdururuz” çıkışı, Ortadoğu’da çatışmanın denizlere yayılabileceği endişesini artırdı. Özellikle Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarında yaşanabilecek bir kriz, küresel ticaret ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir.