Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
16.04.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Buna göre; okul saldırılarıyla ilgili 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Açıklamada 93 adet Telegram grubunun da kapatıldığı ifade edildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi ayağa kaldırırken, yaşanan olayların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de düğmeye bastı.

Saldırılarla ilgili olarak 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi ve 93 Telegram grubu da kapatıldı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA VAR

Söz konusu gelişmeye ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır."

ADLİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Şüphelilerle ilgili adli süreçlerin çok yönlü olarak da sürdürüldüğü vurgulandı.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:42:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.