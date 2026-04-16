Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi ayağa kaldırırken, yaşanan olayların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de düğmeye bastı.

Saldırılarla ilgili olarak 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi ve 93 Telegram grubu da kapatıldı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA VAR

Söz konusu gelişmeye ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır."

ADLİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Şüphelilerle ilgili adli süreçlerin çok yönlü olarak da sürdürüldüğü vurgulandı.