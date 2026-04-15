Türkiye yasta: Okul saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen ve 9 can kaybıyla sonuçlanan vahşi saldırının ardından televizyon dünyası "yas" kararı aldı. Toplumun her kesiminde infial yaratan olayın ardından, ulusal kanallar yayın akışlarında köklü değişikliğe giderek eğlence içerikli yapımları ve dizi yeni bölümlerini ekrandan çekti.

YENİ BÖLÜMLER ERTELENDİ

Toplumsal acıya ortak olmak amacıyla alınan karar doğrultusunda, bu akşam (15 Nisan Çarşamba) izleyiciyle buluşması beklenen iddialı yapımların yeni bölümleri yayınlanmadı. Yayın akışından çıkarılan diziler arasında şunlar yer alıyor:

Eşref Rüya (Kanal D)

Kuruluş Osman (atv)

Yeraltı (NOW)

HASSASİYET ÖN PLANDA

Kanallar, yaşanan facianın boyutu ve hayatını kaybeden öğrencilerin anısına duyulan saygı nedeniyle yeni bölümler yerine eski bölüm tekrarları veya haber özel yayınlarına yer verdi. Sosyal medyada da büyük destek gören bu kararın ardından, ertelenen bölümlerin önümüzdeki haftadan itibaren kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.