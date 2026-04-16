Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

16.04.2026 14:55
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında saldırganı durduran velinin ifadesi ortaya çıktı. Silah seslerini duyup okula koşan veli, saldırganın kaçmasını engellemek için bıçakla müdahale ettiğini anlattı.

Kahramanmaraş’ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladığı olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganın, çocukları aynı okulda okuyan ve başka bir kurumda aşçılık yapan Alperen Bekçi isimli veli tarafından durdurulduğu öğrenildi.

“SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA OKULA KOŞTUM”

Soruşturma birimlerine ifade veren Bekçi, olay günü yaşadıklarını anlattı. Küçük kızını eşinin saat 12.30 sıralarında okula götürdüğünü belirten Bekçi, “Saat 13.30 sıralarında evde otururken dışarıdan silah veya çekiç seslerine benzer sesler duydum. Önce inşaattan geldiğini düşündüm. Ancak sesler artınca balkona çıktım. Okul öğrencilerinin camlardan atlayarak kaçtığını görünce seslerin okuldan geldiğini anladım. Çocuklarım okulda olduğu için hemen koşarak okula gittim” dedi.

"MERDİVENLERDEN ÇIKTIĞIMDA..."

Okulun arka kapısından içeri girdiğini anlatan Bekçi, “Merdivenlerden çıktığımda yerde yatan bir şahsı ve onu tutmaya çalışan kişileri gördüm. Kantinci Ümit ve iki öğretmen olduğunu düşündüğüm kişiler saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Ben de başkasına zarar vermesin diye yanlarına gittim. Saçları uzundu, kapüşon vardı. Yaşını 25-30 sandım. İri ve uzun boyluydu, yüzünü göremedim" ifadelerini kullandı.

Alperen Bekçi

“KAÇMASINI ENGELLEMEK İÇİN BIÇAKLA MÜDAHALE ETTİM”

Bekçi, saldırganın kurtulmaya çalıştığını belirterek, “Nereden aldığımı hatırlamadığım bir bıçakla bir kez bacağına doğru salladım. Amacım kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini engellemekti” diye konuştu.

YARALILARA YARDIM EDİLDİ

Olay yerine polis ve vatandaşların geldiğini söyleyen Bekçi, “Yaralı çocukları dışarı çıkarmaya başladık. Ambulanslar gelmişti. Kızımı ana sınıfından aldım, oğlum ise eve geçmişti” dedi.

“OĞLUM TUVALETE SAKLANMIŞ”

Oğlunun yaşadıklarını da anlatan Bekçi, “Oğlum silah seslerini duyunca tuvalete kilitlenerek saklanmış. Daha sonra eve gelmiş. Sınıfından iki arkadaşı hayatını kaybetmiş” ifadelerini kullandı. Bekçi, olay sırasında kullandığı bıçağı olay yerinde bıraktığını, yaşadığı şok nedeniyle detayları tam hatırlayamadığını da sözlerine ekledi.

FACİANIN BOYUTU DAHA DA BÜYÜYEBİLİRDİ

Uzmanlar, aşçı Necmeddin Bekçi tarafından saldırgana yapılan müdahalenin daha büyük bir felaketin önüne geçtiği değerlendiriliyor. O anlarda gösterilen cesur müdahalenin can kaybını sınırladığı belirtiliyor. Necmettin Bekçi’nin sergilediği bu cesaret, “mesleği ne olursa olsun bir babanın evladını ve diğer çocukları koruma içgüdüsü” olarak yorumlandı.

    Yorumlar (2)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    türer artık ucuz kahramanlar 1 6 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Aferin iyi yapmissinda nerden aldigimi bilmedigim kismi komik olmus bicagi merak etme kimse bu olayda seni suclamaz.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
