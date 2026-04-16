Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar - Son Dakika
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar

16.04.2026 16:16
Kahramanmaraş’ta 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin tutuklanan babası, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli’nin ifadesine ulaşıldı. Baba Mersinli’nin, oğlunu katliamdan önce poligona götürerek atış yaptırdığını söylediği öğrenilirken, o anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi öldüren 20 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli'nin (14) tutuklanan babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'nin ifadesine ulaşıldı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI 

Baba Mersinli'nin oğlunu, katliamdan sadece 2 gün önce atış poligonuna götürerek atış talimi yaptırdığı, "Rastgele kullanma hedef alınarak ateş et" diye tavsiye verdiği belirlenmişti. Olayın yankıları sürerken Mersinli'nin babasıyla birlikte gittiği poligonda atış talimi yaptığı görüntülere ulaştı.

NASIL ATEŞ ETMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR

Görüntülere göre katliamı gerçekleştirdiği siyah kapüşonlusuyla birlikte poligonda babasıyla gittiği görülüyor. Baba Mersinli'nin, oğluna silahı nasıl tutması gerektiğini ve nereye hedef alması gerektiğini gösterdiği tespit edildi.

BABA UĞUR MERSİNLİ'NİN İFADESİ

"Olayın ardından gözaltına alınan emniyet mensubu baba Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Uğur Mersinli ifadesinde şunları anlattı: "Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır. Bunlar mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş. Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir.  Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarırım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır. İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir. Olay günü oğlum İsa Aras'ın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. Oğlum İsa Aras söz konusu sandıkların nasıl açıldığını internetten öğrenmiş olabilir. Oğlum çok iyi bir internet kullanıcısıydı, kendisine ait VPN'i bile varmış. Ana dili gibi İngilizce konuşmaktadır, çok zeki bir çocuktur.

"BANA 'OĞLUN ÇOK ZEKİ' DEDİLER"

Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikologlar olumsuz bir durum olmadığını, oğlumun çok zeki olduğunu söylediler. Yaklaşık 2 aydır da evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa götürüyorum. Söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayabileceğini, dikkatle takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebileceğini söyledi.

"3 HAFTADIR PSİKOLOĞA GİTMEK İSTEMİYORDU"

En son 3 hafta önce psikoloğa gitmişti ancak son zamanlarda gitmekten kaçındı. Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim İngilizce bilmemem nedeniyle ne ile meşgul olduğunu takip edemedim. İsmini bilmemekle birlikte sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana sağlıklı bir cevap vermez, geçiştirirdi.

"SİLAHI ELİNE ALMAYA YELTENDİĞİNİ GÖRDÜM"

Oğlum İsa'nın öncesinde silahlara merakı yoktu ancak yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman atış yaptıracağımı sordu. Yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifonyer üzerine bırakmıştım, oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım.

Kendisinin silahlara merakı olduğunu fark ettiğim için kendisine silah kültürümüzden bahsettim. Silahın "namus" olarak adlandırıldığından bahsettim. Yine kendisine emekli olduğumda silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim. Bu söylemdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti.

Oğlum bana Amerika'da herkesin silah alabildiğini söyledi. Ben de kendisine ülkemizde kimlerin silah alabileceğini ve taşıyabileceğini anlattım. Oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini, benim de kendisine silah ile atış yaptırmamı istedi. Bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe ya da cuma günü gerçekleşmiş olabilir.

"HEDEF ALINARAK ATIŞ YAPILACAĞINI SÖYLEDİM!"

Ben de kendisine haftaya güneşli bir günde poligona atış yapmaya gideceğimi, kendisini de götürebileceğimi söyledim. Daha sonra bu hafta pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendim silah ile atış yaptım. Oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve video çektim. Bundaki amacım hatıra olarak kalması ve hevesini köreltmekti. Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum bu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış."

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    bunun anlamı ney? sanki çocuk kasten cinayetlere hazırlanmış gibi.. hemde aile büyüğü tarafından.. var bıunda bir iş? ama ney? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:25
16:03
15:10
14:55
14:50
14:43
14:29
14:12
13:50
13:00
12:45
11:59
11:56
11:52
11:06
Advertisement
