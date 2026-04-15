Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler

Ece Erken’in Ajda Pekkan’a ait sahne ceketiyle yaptığı paylaşım, beklenmedik bir karşılık buldu. Ünlü sanatçının bu kareleri beğenmesi, kısa sürede dikkat çeken bir detay haline geldi.

PEKKAN'IN SAHNE CEKETİNİ GİYİNDİ

Ece Erken, Ajda Pekkan'ın sahnede giydiği 5 bin dolarlık ceketi giyerek video yayınlandı. Benim yolum yol değil. Şaka bir yana ceketim için sayın Ajda Pekkan’a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR HEYECANLANMAZDIM"

Ajda Pekkan’ın bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak beğendi. Erken bu beğeniyi paylaşarak, "Beğendiğim biri videoumu beğense bu kadar heyecanlanmazdım normal mi size olan aşkım?" notuyla Ajda Pekkan'ı etiketledi.