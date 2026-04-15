Osmaniye'de Deaş Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

(OSMANİYE) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda belirlenen adreslere baskın düzenlendi; Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
