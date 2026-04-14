Gökten servet yağdı: Pencereden aşağı milyonları savurdu
14.04.2026 23:10
Çin’in Şantou kentinde yaşanan sıra dışı olay, "gökten para yağar mı?" sorusuna yanıt oldu. Lüks bir apartman dairesinin balkonuna çıkan yaşlı bir kadın, elindeki deste deste parayı aşağı savurdu. Sokaktakilerin şaşkın bakışları arasında havada uçuşan milyonluk servet, kısa sürede büyük bir izdihama yol açtı. Kadının yaklaşık 6 milyon TL'ye denk gelen 1 milyon Hong Kong dolarını savurduğu belirtildi.

SOKAK BİR ANDA KARIŞTI 

Şantou sokakları, bugün öğle saatlerinde kelimenin tam anlamıyla bir "para yağmuruna" şahitlik etti. Apartman dairesinin penceresini açan yaşlı bir kadın, elindeki banknotları desteler halinde aşağı savurmaya başladı. 1000 HKD değerindeki banknotların gökyüzünden süzüldüğünü gören vatandaşlar, kısa süreli bir şokun ardından paraları kapışmak için birbirleriyle yarıştı.

"100 BİNLİK DESTELERİ ÇÖP ATAR GİBİ ATTI"

Görgü tanıklarının ifadelerine ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, yaşlı kadının bu hareketi tek seferle sınırlı kalmadı. Defalarca pencereye çıkarak paraları aşağı saçan kadının, her bir destede yaklaşık 100 bin birimlik banknotu adeta "çöp atar gibi" rahat bir tavırla savurması dikkat çekti. Toplamda sokağa saçılan miktarın 1 milyon HKD (yaklaşık 6 milyon TL) civarında olduğu tahmin ediliyor.

İZDİHAM YAŞANDI 

Paraların havada uçuştuğu anlarda trafik durma noktasına gelirken, yoldan geçen araç sürücüleri ve yayalar paraları toplamak için büyük bir izdiham oluşturdu. Bazı vatandaşların ağaç dallarına takılan paraları almak için tehlikeli hamleler yaptığı görüldü.

Olayın ardından polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve yaşlı kadının bu davranışı neden gerçekleştirdiğine dair inceleme başlatıldığı öğrenildi. 

Sosyal medyada ise görüntüler, "Zenginliğin uç noktası" ve "Gerçek bir Robin Hood hikayesi" yorumlarıyla hızla yayıldı.

