Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP\'den istifa etti
14.04.2026 21:48  Güncelleme: 22:30
Geçtiğimiz günlerde AK Partili isimlerle fotoğraf paylaşan Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, partisi CHP'den istifa etti. İstifa haberini CHP Antalya İl Başkanlığı, duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SERİK BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

CHP Antalya İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında Serik Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Kumbul'un partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberi, CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından sosyal medya yapılan bir açıklama ile kamuoyuna paylaşıldı.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul

Açıklamada, "Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı; İl Başkanımız Nail Kamacı, milletvekillerimiz, il ve ilçe yöneticilerimizle birlikte yarın saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz" denildi. 

AK PARTİLİ İSİMLERLE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF FİTİLİ ATEŞLEDİ

Parti değişimine yönelik çıkan haberler daha önce yalanlanmıştı. Ancak Kadir Kumbul’un bir süre önce Ankara’da AK Partili isimlerle bir araya gelmesi ve bu görüşmelere ilişkin fotoğrafları paylaşması iddiaları alevlendirmişti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Kumbul, Politika, Antalya, Son Dakika

Son Dakika Politika Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti - Son Dakika
