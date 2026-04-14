Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP\'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partisinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP Antalya İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında Serik Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Kumbul'un partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberi, CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından sosyal medya yapılan bir açıklama ile kamuoyuna paylaşıldı.
Açıklamada, "Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı; İl Başkanımız Nail Kamacı, milletvekillerimiz, il ve ilçe yöneticilerimizle birlikte yarın saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz" denildi.
Parti değişimine yönelik çıkan haberler daha önce yalanlanmıştı. Ancak Kadir Kumbul’un bir süre önce Ankara’da AK Partili isimlerle bir araya gelmesi ve bu görüşmelere ilişkin fotoğrafları paylaşması iddiaları alevlendirmişti.
