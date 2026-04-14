İsrail\'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İtalyan haftalık dergisi L’Espresso’nun “İstismar” başlığıyla yayımladığı son kapak, uluslararası kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Derginin kapağında yer alan çarpıcı görsel ve kullanılan ifadeler, İsrail hükümetinin sert tepkisine neden oldu.

“ETNİK TEMİZLİK” VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Dergi kapağında, İsrail’in Filistin topraklarındaki politikalarına yönelik ağır eleştiriler yer aldı. Yayında, İsrail’in bölgedeki uygulamalarının “etnik temizlik ve sistematik şiddetle şekillendiği” iddia edildi.

Bu söylem, son dönemde uluslararası raporlarda da sıkça tartışılan iddialarla paralellik gösteriyor. Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşları, Gazze ve Batı Şeria’da zorla yerinden edilmelerin “etnik temizlik riski” oluşturduğuna dikkat çekmişti.

KAPAKTAKİ FOTOĞRAF TEPKİ ÇEKTİ

Derginin kapağında yer alan fotoğrafta, silahlı bir İsrailli yerleşimcinin savunmasız bir Filistinli kadını görüntülediği an yer aldı. Bu kare, Batı Şeria’da artan yerleşimci şiddeti ve sivillere yönelik baskının sembolü olarak sunuldu.

Fotoğrafın, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik eylemlerini yansıttığı ve bölgedeki gerilimi gözler önüne serdiği ifade edildi.

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN SERT TEPKİ

İsrail hükümeti ise söz konusu kapağı “yanıltıcı ve nefret söylemi içeren” bir yayın olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Tel Aviv yönetimi, derginin haberini taraflı bulduğunu ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savundu.

ULUSLARARASI TARTIŞMA BÜYÜYOR

L’Espresso’nun kapağı, İsrail-Filistin hattında devam eden gerilim ve insani kriz bağlamında uluslararası tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, medya ve sanat yoluyla yapılan bu tür güçlü anlatımların küresel kamuoyunu etkileme gücüne dikkat çekiyor.