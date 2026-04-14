Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
14.04.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İtalyan dergisi L’Espresso’nun “İstismar” başlıklı kapağı ve İsrail’e yönelik “etnik temizlik” vurgusu büyük tartışma yarattı. Kapakta yer alan çarpıcı fotoğrafın ardından İsrail yönetimi yayına sert tepki gösterdi. Derginin kapağı, İsrail-Filistin gerilimi bağlamında uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken kapaktaki fotoğrafın görüntüleri de ortaya çıktı.

İtalyan haftalık dergisi L’Espresso’nun “İstismar” başlığıyla yayımladığı son kapak, uluslararası kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Derginin kapağında yer alan çarpıcı görsel ve kullanılan ifadeler, İsrail hükümetinin sert tepkisine neden oldu.

“ETNİK TEMİZLİK” VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Dergi kapağında, İsrail’in Filistin topraklarındaki politikalarına yönelik ağır eleştiriler yer aldı. Yayında, İsrail’in bölgedeki uygulamalarının “etnik temizlik ve sistematik şiddetle şekillendiği” iddia edildi.

Bu söylem, son dönemde uluslararası raporlarda da sıkça tartışılan iddialarla paralellik gösteriyor. Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşları, Gazze ve Batı Şeria’da zorla yerinden edilmelerin “etnik temizlik riski” oluşturduğuna dikkat çekmişti.

KAPAKTAKİ FOTOĞRAF TEPKİ ÇEKTİ

Derginin kapağında yer alan fotoğrafta, silahlı bir İsrailli yerleşimcinin savunmasız bir Filistinli kadını görüntülediği an yer aldı. Bu kare, Batı Şeria’da artan yerleşimci şiddeti ve sivillere yönelik baskının sembolü olarak sunuldu.

Fotoğrafın, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik eylemlerini yansıttığı ve bölgedeki gerilimi gözler önüne serdiği ifade edildi.

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN SERT TEPKİ

İsrail hükümeti ise söz konusu kapağı “yanıltıcı ve nefret söylemi içeren” bir yayın olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Tel Aviv yönetimi, derginin haberini taraflı bulduğunu ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savundu.

ULUSLARARASI TARTIŞMA BÜYÜYOR

L’Espresso’nun kapağı, İsrail-Filistin hattında devam eden gerilim ve insani kriz bağlamında uluslararası tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, medya ve sanat yoluyla yapılan bu tür güçlü anlatımların küresel kamuoyunu etkileme gücüne dikkat çekiyor.

İtalya, İsrail, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı
Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı! Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor
İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:33:59. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.