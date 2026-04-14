Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde “Başak” karakterine hayat veren Seray Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Oyuncunun sette Kürtçe müzik eşliğinde eğlendiği anları paylaşması bazı kesimlerin tepkisini çekti.
Sette çekilen görüntülerde Kürtçe müzik eşliğinde eğlenen Kaya’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ancak paylaşımın ardından bazı kullanıcılar oyuncuya yönelik eleştirilerde bulundu.
Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Seray Kaya, geri adım atmayarak şu ifadeleri kullandı: “Kürtçe şarkı dinliyorum ve söylüyorum diye bir kesim tarafından boykot ediliyormuşum. Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız. Vatanını seven hür bir kadın olarak birlikte var olmaya, güzel olan her şeye kucak açmaya devam edeceğim. Buyrun devam edebilirsiniz.”
4 Şubat 1991’de İstanbul’da doğan Seray Kaya’nın babası Giresunlu, annesi ise Samsunlu ve Çerkes kökenli. Oyuncunun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, tartışmaların devam ettiği görüldü.
