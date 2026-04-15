Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı - Son Dakika
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

15.04.2026 16:40
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lise öğrencisinin okula silahla geldiği tespit edildi.

Türkiye’de art arda yaşanan okul saldırılarının ardından bu kez Mersin’den dikkat çeken bir olay geldi. Tarsus ilçesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencisinin okula tabanca ile geldiği ortaya çıktı.

OKUL YÖNETİMİ VE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öğle saatlerinde durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi harekete geçti. Olası bir tehlike yaşanmadan öğrencinin üzerindeki silah alınarak el konuldu.

ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

M.M.A. isimli öğrenci gözetim altına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öğrencinin silahı okula hangi amaçla getirdiği henüz netlik kazanmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, öğrencinin Mersin’de ikamet ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (3)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Okullar tatil edilmeli,birileri çocuklar üzerinden kaotik bir ortam çıkarmaya çalışıyor sanki. 68 4 Yanıtla
  • Mert kursun Mert kursun :
    bu olaylar yaşanmasa mersindede bir olay olacaktı polisin harekete geçmesi için illa bir olay olacak birileri ölecek bu okulların girişine silahlı güvenlik gerekiyor ve 2 yıldan fazla aynı okulda görev almayacak 2 yılda görev yeri degişecek 26 2 Yanıtla
    1 Mensch 1 Mensch:
    Ama okullarda silahlı saldırı olacağı akıllarına gelmezdi ki. Çok üzücü gerçekten. Şimdiden sonra inşallah önlem alınır 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var
Yolun sonu geldi Mauro Icardi’yi üzecek karar Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar
Tacizle suçlanan ABD’li Vekil Eric Swalwell istifa kararı aldı Tacizle suçlanan ABD’li Vekil Eric Swalwell istifa kararı aldı
İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı
Sultangazi’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan ve fenomen Cansel Ayanoğlu’ndan ilginç hamle Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan ve fenomen Cansel Ayanoğlu'ndan ilginç hamle
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Norveç’ten 2,2 trilyon dolar değerinde Suriye kararı Norveç'ten 2,2 trilyon dolar değerinde Suriye kararı
Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi deprem Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı

16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:41
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
