Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti\'ye katılıyor

Yerel yönetimlerde partiler arası geçişler sürerken, AK Parti bugünkü grup toplantısında 4 belediye başkanını daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. Katılımlarla birlikte partiye geçen belediye sayısının 70’e ulaşması bekleniyor.
AK Parti’nin gerçekleştireceği grup toplantısında, 2’si CHP’li, 1’i Yeniden Refah Partili ve 1’i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.
AK Parti’ye katılması beklenen isimler ve görev yerleri şöyle:
Öte yandan Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Kumbul’un AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar daha önce de gündeme gelmişti.
