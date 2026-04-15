Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

15.04.2026 08:40
AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapacağı grup toplantısında 2'si CHP'li, 1'i Yeniden Refah Partili, 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının daha AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Yerel yönetimlerde partiler arası geçişler sürerken, AK Parti bugünkü grup toplantısında 4 belediye başkanını daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. Katılımlarla birlikte partiye geçen belediye sayısının 70’e ulaşması bekleniyor.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKACAK

AK Parti’nin gerçekleştireceği grup toplantısında, 2’si CHP’li, 1’i Yeniden Refah Partili ve 1’i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

HANGİ BELEDİYE BAŞKANLARI KATILIYOR?

AK Parti’ye katılması beklenen isimler ve görev yerleri şöyle:

  • Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)
  • Niğde Çiftlik’e bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)
  • Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (Yeniden Refah Partisi)
  • Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

SERİK BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Kumbul’un AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar daha önce de gündeme gelmişti.

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Birgün herkes doğru yolu bulacak huzur islamda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası
Kadroya bomba transfer Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor Kadroya bomba transfer! Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

08:25
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
08:10
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
07:39
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
06:42
Gerilim tavan yaptı Meloni’den Trump’ı küplere bindirecek nükleer cevap
Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
00:53
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
