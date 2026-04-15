Kahramanmaraş\'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek kente gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

OKUL SALDIRISININ ARDINDAN BAKANLAR KAHRAMANMARAŞ'TA

Bakan Çiftçi, "Okulda öğrenci olan 14 yaşındaki çocuk okula gelerek rastgele ateş açtı. Saldırıda 9 kişi öldü. Ölenlerden 1’i öğretmen 8’i öğrencidir. 3’ü ağır 6 yaralımız var vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah’tan şifa diliyorum. Olayın duyulmasıyla beraber hemen olay yerine intikal ettik. Cumhurbaşkanımızı da anbean bilgilendirdik. Dün Şanlıurfa’da bugün de Kahramanmaraş’ta meydana gelen olaylar bizi derinden üzdü. Olayın ardından Kahramanmaraş’ta eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yapıyor. Olayın tüm boyutuyla araştırıyoruz. Okullarda gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

"BİREYSEL BİR HADİSE, TERÖR HADİSESİ DEĞİL"

Çiftçi, saldırıda terör bağlantısı ihtimalinin de kesinlikle olmadığını belirtti. Çiftçi, "Bir daha ifade etmek istiyorum; olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise; bir terör hadisesi değil. Onun için dün Şanlıurfa'da bugün de Maraş'ta böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.