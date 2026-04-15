Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
15.04.2026 18:25
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ortaokul saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "terör bağlantısı" ihtimaline net yanıt verdi. Çiftçi, "Olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise; bir terör hadisesi değil." dedi.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek kente gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

OKUL SALDIRISININ ARDINDAN BAKANLAR KAHRAMANMARAŞ'TA

Bakan Çiftçi, "Okulda öğrenci olan 14 yaşındaki çocuk okula gelerek rastgele ateş açtı. Saldırıda 9 kişi öldü. Ölenlerden 1’i öğretmen 8’i öğrencidir. 3’ü ağır 6 yaralımız var vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah’tan şifa diliyorum. Olayın duyulmasıyla beraber hemen olay yerine intikal ettik. Cumhurbaşkanımızı da anbean bilgilendirdik. Dün Şanlıurfa’da bugün de Kahramanmaraş’ta meydana gelen olaylar bizi derinden üzdü. Olayın ardından Kahramanmaraş’ta eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yapıyor. Olayın tüm boyutuyla araştırıyoruz. Okullarda gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

"BİREYSEL BİR HADİSE, TERÖR HADİSESİ DEĞİL"

Çiftçi, saldırıda terör bağlantısı ihtimalinin de kesinlikle olmadığını belirtti. Çiftçi, "Bir daha ifade etmek istiyorum; olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise; bir terör hadisesi değil. Onun için dün Şanlıurfa'da bugün de Maraş'ta böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Duygu 1987 Duygu 1987:
    Elim de dilim de varmıyor ama Öncelikle ölen cocuklarimiza ve ögretmenimize allahtan rahmet diliyorum.Annelere babalarada sabırlar versin inşallah. Bence tüm Türkiyede tatil olmalı. Ben bir anne olarak çocuğumu göndermeye korkar oldum. 24 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    bu öğrencinin annesi babası yokmu,? 5 silahtan bahsediliyor.nasıl fark etmemişler.çok iyi araştırılması gerekir.öğretmen ve öğrencilerimize Allahtan rahmet, ailelerine sonsuz sabırlar diliyorum.okullara xrey cihazı takılmalı, hatta tüm kurumlara takılmalı. 13 0 Yanıtla
  • Enver Işık Enver Işık:
    18 yaşına kadar akıllı telefon kullanımı yasaklanmalı. Sosyal medya tık tok vs. bunların olması dahi düşünülemez. Ve tabi ki de diziler. Abuk subuk ahlaksız diziler, mafya çete vs konularını çeken diziler ve tabi ki de saçma salak kadın programları ivedilikle kaldırılmalı 11 0 Yanıtla
  • Mesut Akan Mesut Akan:
    Okulda gerekli tedbirleri alıyorlarmış ((( 4 0 Yanıtla
  • Serkan Yılmaz Serkan Yılmaz:
    Tabi kesin şahsidir terörle müzakere nasıl olacak yoksa 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
