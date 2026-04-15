Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

15.04.2026 15:52
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı düzenleyen ve 1 öğretmen ile 3 öğrenciyi öldüren saldırganın 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U.M. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

SALDIRGAN 16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında, 8. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjörle geldiği ve iki sınıfta ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 1’inin öğretmen, 3’ünün ise öğrenci olduğu açıklandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemeler sürüyor.

BABASI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

A Haber muhabiri İhsan Yalçın’ın aktardığına göre, soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U.M. gözaltına alındı. 

