Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında, 8. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjörle geldiği ve iki sınıfta ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 1’inin öğretmen, 3’ünün ise öğrenci olduğu açıklandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemeler sürüyor.
A Haber muhabiri İhsan Yalçın’ın aktardığına göre, soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U.M. gözaltına alındı.
