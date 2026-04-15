Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

15.04.2026 16:55
Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından sosyal medyada şiddeti teşvik eden paylaşımlar yapan 63 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen ve 9 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve olayın normalleştirilmesine yönelik içerikleri paylaşan hesapların tespit edildiği bildirildi.

63 HESAP HAKKINDA SORUŞTURMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet görüntülerini yayarak infial meydana getirmeye çalışan 63 hesaba yönelik yasal işlemler başlatıldı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • serkan ipek serkan ipek:
    herkes fenomen olma pesinde 4 5 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Bu vahşet olaylarına tedbir alınmalı!!,milleti susturmak için değil? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:35
16:40
16:25
15:52
15:19
14:49
Advertisement
