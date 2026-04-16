Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
16.04.2026 11:03
Tayland’da “dünyanın en büyük su savaşı” olarak bilinen Songkran Festivali’nin ilk 3 gününde 191 kişi hayatını kaybetti, 951 kaza meydana geldi, 911 kişi yaralandı. Eğlenceli su savaşlarıyla tanınan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da aşırı hız, alkol ve yoğun trafik nedeniyle ağır bilanço ile gündeme geldi.

Tayland’da her yıl coşkuyla kutlanan Songkran Festivali, bu yıl artan ölümlerle gündeme geldi. Dünyanın en büyük su savaşı olarak bilinen festivalin ilk 3 gününde 191 kişi hayatını kaybetti, 951 trafik kazası meydana geldi ve 911 kişi yaralandı.

HIZ VE ALKOL FACİAYI GETİRDİ

Yetkililer, kazaların başlıca nedeninin aşırı hız ve alkollü araç kullanımı olduğunu açıkladı. İlk gün yaşanan kazalarda 51 kişi yaşamını yitirirken, ölümlerin yaklaşık yüzde 42’sinin hız, yüzde 27,4’ünün ise alkol kaynaklı olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

“EN TEHLİKELİ 7 GÜN” UYARISI

Songkran dönemi, ülkede “en tehlikeli 7 gün” olarak anılıyor. Kask takmama ve riskli sürüş davranışları da ölümleri artıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor. Kazaların en yoğun yaşandığı saat diliminin ise 15.00 ile 18.00 arası olduğu bildirildi.

HER YIL BİNLERCE KİŞİ YOLA ÇIKIYOR

Tayland Yeni Yılı’nı simgeleyen festival sırasında milyonlarca kişi Bangkok gibi büyük şehirlerden memleketlerine gitmek üzere yollara çıkıyor. Bu yoğunluk, trafik kazalarını da beraberinde getiriyor.

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

DÜNYADA EN RİSKLİ ÜLKELERDEN BİRİ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Tayland, trafik kazalarında en yüksek ölüm oranına sahip ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor. Yıl genelinde günlük ortalama 38 trafik ölümü yaşanırken, festival döneminde bu sayı ciddi şekilde artıyor.

TURİZM GELİRİ YÜKSEK, BEDELİ AĞIR

Yaklaşık 500 bin yabancı turistin katılması beklenen festivalin ülke ekonomisine 30,4 milyar baht (yaklaşık 940 milyon dolar) gelir sağlaması öngörülüyor. Ancak eğlenceyle özdeşleşen festival, her yıl yüzlerce can kaybıyla gölgeleniyor.

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

YABANCI TURİSTLERE MÜDAHALE

Festival kapsamında kuralları ihlal eden 7 Fransız turistin, trafiği engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Tayland, Son Dakika

Son Dakika Tayland Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
Erdoğan’a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz Erdoğan'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz?
Kahramanmaraş’taki saldırı sonrası 3 bakan bölgeye çıkarma yaptı Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası 3 bakan bölgeye çıkarma yaptı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek

10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
10:12
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
10:02
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı Her okulun önüne 2 polis
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
03:45
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
