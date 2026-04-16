Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tayland’da her yıl coşkuyla kutlanan Songkran Festivali, bu yıl artan ölümlerle gündeme geldi. Dünyanın en büyük su savaşı olarak bilinen festivalin ilk 3 gününde 191 kişi hayatını kaybetti, 951 trafik kazası meydana geldi ve 911 kişi yaralandı.

HIZ VE ALKOL FACİAYI GETİRDİ

Yetkililer, kazaların başlıca nedeninin aşırı hız ve alkollü araç kullanımı olduğunu açıkladı. İlk gün yaşanan kazalarda 51 kişi yaşamını yitirirken, ölümlerin yaklaşık yüzde 42’sinin hız, yüzde 27,4’ünün ise alkol kaynaklı olduğu belirtildi.

“EN TEHLİKELİ 7 GÜN” UYARISI

Songkran dönemi, ülkede “en tehlikeli 7 gün” olarak anılıyor. Kask takmama ve riskli sürüş davranışları da ölümleri artıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor. Kazaların en yoğun yaşandığı saat diliminin ise 15.00 ile 18.00 arası olduğu bildirildi.

HER YIL BİNLERCE KİŞİ YOLA ÇIKIYOR

Tayland Yeni Yılı’nı simgeleyen festival sırasında milyonlarca kişi Bangkok gibi büyük şehirlerden memleketlerine gitmek üzere yollara çıkıyor. Bu yoğunluk, trafik kazalarını da beraberinde getiriyor.

DÜNYADA EN RİSKLİ ÜLKELERDEN BİRİ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Tayland, trafik kazalarında en yüksek ölüm oranına sahip ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor. Yıl genelinde günlük ortalama 38 trafik ölümü yaşanırken, festival döneminde bu sayı ciddi şekilde artıyor.

TURİZM GELİRİ YÜKSEK, BEDELİ AĞIR

Yaklaşık 500 bin yabancı turistin katılması beklenen festivalin ülke ekonomisine 30,4 milyar baht (yaklaşık 940 milyon dolar) gelir sağlaması öngörülüyor. Ancak eğlenceyle özdeşleşen festival, her yıl yüzlerce can kaybıyla gölgeleniyor.

YABANCI TURİSTLERE MÜDAHALE

Festival kapsamında kuralları ihlal eden 7 Fransız turistin, trafiği engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.