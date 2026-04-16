"İbb Davası"Nda 23. Gün Sona Erdi.

Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 23. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam etti. Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında Başkan İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıktı.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISINDAN "CAPACİTY" İDDİASI

Duruşmada, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün savunmasına geçildi. Akyüz, Bakırköy'deki Capacity AVM'ye yönelik suçlamalarla, iddianamedeki 21 ve 24 numaralı eylemler kapsamında suçlanıyor.

Akyüz şunları söyledi: "Şimdi ben tutuklandım, geldim, buradayım. Ama şu an rahatladım. Niçin rahatladım biliyor musunuz? Artık salon bu olaya ortak. Ben ne kadar düşünüyorsam, bu salondaki herkes de kendini o kadar sorumlu hissetmeli diye düşünüyorum. Üstümden büyük yük kalktı. Geldim burada televizyon izliyorum; 10 Ağustos Sındırgı merkezli bir deprem oldu 6.1 şiddetinde. Bir tane bina yıkıldı Sındırgı merkezinde, metruk binalarda biraz hasar aldı. Televizyon, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yaparken röportaj yapıyor. Adamın biri geldi dedi ki —yerde de eczane tabela kırıntıları var— 'Burada pide salonu var, pide salonu kolon kesmiş, bina o yüzden yıkıldı.' Adam gitti, ertesi gün baktım; binanın müteahhiti ve mal sahibi gözaltına alındı. Ertesi gün baktım; mal sahibi tutuklanmış, müteahhit bırakılmış.

"CAPACİTY AVM'YE CESET TORBASI YETİŞMEZ"

Şunu demek istiyorum; bir bina yıkılıyor, 626 tane AFAD görevlisi orada, devlet orada, araç gereç orada, her şey orada, tek daire binanın oturan kişilerine 15 saatte ulaşılamıyor. Siz öyle bir anda İstanbul'da olabilecek bir depremde, Capacity AVM'ye Allah göstermesin ceset torbası yetişmez. Onun için bu sorunun üstüne bir daha tekrar oluyor ama ivedilikle gitmenizi temenni ediyorum."

Mahkeme Heyeti, çapraz sorguya geçmeden duruşmayı bitirdi. Duruşma, 20 Nisan Pazartesi devam edecek.