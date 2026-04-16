Okul saldırısı paylaşımını "Şaka" diye savundu: Zonguldak\'ta polisi alarma geçiren öğrenci yakalandı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından tüm Türkiye’de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Zonguldak’ta bir lise öğrencisinin WhatsApp grubunda yaptığı paylaşım emniyeti alarma geçirdi. Diğer illerdeki saldırılara atıfta bulunarak tehdit içerikli fotoğraf paylaşan 17 yaşındaki B.T.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

EVİNDEN KURU SIKI MERMİLERİ ÇIKTI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, B.T.A.’nın odasındaki dolabın içerisinde 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelinin paylaşımları yaptığı cep telefonuna ise incelenmek üzere el konuldu.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ: ŞAKA YAPMAK İSTEDİM

Emniyetteki ön görüşmesinde kendisini savunan B.T.A.’nın ifadeleri "pes" dedirtti. Tehdit içerikli mesajları arkadaşlarına "şaka yapmak amacıyla" attığını iddia eden genç, odasında bulunan mermileri ise köyünden "hatıra" olsun diye getirdiğini öne sürdü.

DİSİPLİN GEÇMİŞİ "VUKUATLI" ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüphelinin daha önce de okul huzurunu bozacak eylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. B.T.A.’nın eski okulunda sınıf içerisinde torpil patlattığı ve bu nedenle disiplin kurulu kararıyla şu an eğitim gördüğü liseye nakledildiği öğrenildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.