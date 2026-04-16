Okul saldırısı paylaşımını "Şaka" diye savundu: Zonguldak\'ta polisi alarma geçiren öğrenci yakalandı

16.04.2026 00:50
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından Zonguldak’ta bir lise öğrencisinin sosyal medya üzerinden yaptığı provokatif paylaşım emniyeti alarma geçirdi. Bir WhatsApp grubunda diğer saldırılara atıfta bulunarak tehdit içerikli fotoğraf paylaşan 17 yaşındaki B.T.A., emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada kuru sıkı mermileri ele geçirilen öğrenci, emniyetteki savunmasında olayı "şaka" olarak nitelendirdi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından tüm Türkiye’de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Zonguldak’ta bir lise öğrencisinin WhatsApp grubunda yaptığı paylaşım emniyeti alarma geçirdi. Diğer illerdeki saldırılara atıfta bulunarak tehdit içerikli fotoğraf paylaşan 17 yaşındaki B.T.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

EVİNDEN KURU SIKI MERMİLERİ ÇIKTI 

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, B.T.A.’nın odasındaki dolabın içerisinde 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelinin paylaşımları yaptığı cep telefonuna ise incelenmek üzere el konuldu.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ: ŞAKA YAPMAK İSTEDİM 

Emniyetteki ön görüşmesinde kendisini savunan B.T.A.’nın ifadeleri "pes" dedirtti. Tehdit içerikli mesajları arkadaşlarına "şaka yapmak amacıyla" attığını iddia eden genç, odasında bulunan mermileri ise köyünden "hatıra" olsun diye getirdiğini öne sürdü.

DİSİPLİN GEÇMİŞİ "VUKUATLI" ÇIKTI 

Yapılan incelemelerde şüphelinin daha önce de okul huzurunu bozacak eylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. B.T.A.’nın eski okulunda sınıf içerisinde torpil patlattığı ve bu nedenle disiplin kurulu kararıyla şu an eğitim gördüğü liseye nakledildiği öğrenildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

