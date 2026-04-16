Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı "C31K" grubu kapatıldı

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin, olay görüntülerini Telegram üzerinden yaydığı tespit edilen hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı.

66 URL ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan incelemelerde, özellikle Telegram üzerinden saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi.

Yetkililer, kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

SKANDAL PAYLAŞIMLARIN YAPILDIĞI GRUP KAPATILDI

Öte yandan, yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen “C31K” adlı grup kapatıldı. Provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.