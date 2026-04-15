Marmaris\'te Antik Arazi Kira Sözleşmesi Bulundu

15.04.2026 23:52
Marmaris'te bulunan M.Ö. 2. yüzyıla ait arazi kira sözleşmesi, antik tarım ve hukuk sistemi hakkında bilgi veriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'ne ait olduğu belirlenen ve milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen arazi kira sözleşmesi, Helenistik dönemdeki tarım ve hukuk düzenine ışık tutuyor.

Amos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının ana sponsorlarından Marmaris Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Fethiye Şövalye Adası'nda yürütülen çalışmalar sırasında bulunan ve Fethiye Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan yazıtlı stel parçasının, yapılan epigrafik incelemeler sonucunda Amos Antik Kenti'ne ait olduğu saptandı.

MÖ 220-200 yıllarına tarihlendiği anlaşılan her iki yüzü yazılı eserin, antik kente dair detaylı bir arazi kira sözleşmesi olduğu tespit edildi.

Fidan dikme zorunluluğu ve cezai şartlar

Yazıtta yer alan bilgiler, antik dönemdeki sosyo-ekonomik yapıya dair çarpıcı detaylar sunuyor.

Sözleşmede, yıllık kira bedellerinin yanı sıra her 100 drahmilik kira miktarına karşılık 800 asma ve 40 incir fidanı dikme zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca fidanların dikim derinliklerine dair tarımsal talimatlar, dönemin hukuki işleyişini yansıtan cezai şartlar ve tazminat hükümleri de yazıtta detaylıca belirtiliyor.

Orta Çağ'da gemiyle taşınmış

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, asıl yeri Amos'taki Apollon Samnaios kutsal alanı olan eserin, Orta Çağ'da gemilerde balast (denge taşı) olarak kullanılmak üzere Fethiye Şövalye Adası'na taşındığı anlaşıldı.

Prof. Dr. Fatih Onur tarafından bilim dünyasına kazandırılan eser, müze envanterinde koruma altında tutuluyor.

"Yeni parçalar için kazılar sürüyor"

Açıklamada, bu sözleşme grubuna ait yeni parçaların gün yüzüne çıkarılması için Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibinin çalışmalarına devam ettiği kaydedilerek emek verenlere teşekkür edildi.

Kaynak: AA

18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
